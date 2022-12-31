النصر السعودي يضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو حتى 2025

أعلن نادي النصر السعودي، مساء الجمعة، ضم المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعقد يمتد حتى 2025.

وأضاف النادي عبر حسابه على تويتر “وقع رئيس مجلس إدارة النادي مسلي آل معمر قبل قليل عقدا مع نجم كرة القدم كريستيانو رونالدو. سيمتد العقد حتى 2025”.

ونشر النادي صورة لرونالدو وهو يحمل القميص رقم سبعة للنادي.

وأضاف النصر: “تمت مراسم توقيع العقد في العاصمة الإسبانية مدريد” وذلك دون الكشف عن القيمة المالية للصفقة.

وقال آل معمر رئيس نادي النصر “هذه الصفقة أكبر من مجرد كتابة فصل تاريخي جديد. هذا اللاعب مثال أعلى لجميع الرياضيين والشباب على مستوى العالم”.

بدوره، قال رونالدو في تصريحات نقلها حساب النادي عبر تويتر إنه “متشوق لتجربة دوري كرة قدم جديد في دولة مختلفة”.

وأضاف النجم البرتغالي أن “الرؤية التي يعمل بها نادي النصر ملهمة جدا وأنا متحمس للانضمام لزملائي بالفريق، لنقوم سويا بمساعدة الفريق على تحقيق المزيد من النجاحات”.

وأشاد الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية السعودية بالصفقة، وقال عبر حسابه على تويتر “سعيد بتواجد أحد أفضل لاعبي العالم لبدء مسيرته الجديدة في السعودية. مرحبا بك كريستيانو في المملكة”.

وأضاف: “سندعم بقية أنديتنا (لإبرام) صفقات نوعية مع نجوم عالميين قريبا”.

سعيد بتواجد أحد أفضل لاعبي العالم لبدء مسيرته الجديدة في السعودية 🇸🇦

مرحباً بك @Cristiano في المملكة وسندعم بقية أنديتنا لصفقات نوعية مع نجوم عالميين قريبا 🙏🏼 pic.twitter.com/MGZ58QcmXM — عبدالعزيز بن تركي الفيصل (@AbdulazizTF) December 30, 2022

ورحل رونالدو،37 عاما، عن مانشستر يونايتد عملاق الدوري الإنجليزي الممتاز الشهر الماضي بعد مقابلة تلفزيونية قال فيها المهاجم المخضرم إنه شعر بالخيانة من قبل النادي وأنه لا يكن الاحترام لمدربه الهولندي إريك تن هاغ.

وشارك رونالدو مع منتخب البرتغال في مونديال قطر، وأصبح أول لاعب يسجل في خمس نسخ لكأس العالم بعد أن هز الشباك من ركلة جزاء في المباراة الافتتاحية لفريقه ضمن المجموعة الثامنة أمام غانا.

وودعت البرتغال النهائيات من دور الثمانية بعد الخسارة أمام المغرب بهدف مقابل لا شيء.

وقال رونالدو إن نسخة قطر 2022 ستكون على الأرجح آخر نهائيات كأس العالم سيشارك فيها حيث يخطط للاعتزال في سن الأربعين.

وسيشكل انتقال رونالدو إلى النصر السعودي منعطفا في مسيرة أحد أعظم لاعبي كرة القدم الحاليين إلى جانب ليونيل ميسي نجم الأرجنتين.

ويحتل النصر حاليا المركز الثاني في الدوري السعودي للمحترفين بعد خسارته مباراة واحدة فقط في أول عشر مباريات من الموسم.

ولعب رونالدو، الفائز بالكرة الذهبية 5 مرات، لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي على فترتين سجل خلالهما 145 هدفا في 346 مباراة، وفاز معه بثماني بطولات من 2003 إلى 2009، بينها الدوري الممتاز 3 مرات ودوري أبطال أوربا مرة واحدة خلال فترته الأولى مع النادي.

ولعب رونالدو ليوفنتوس الإيطالي (2018- 2021) شارك خلالها في 133 مباراة وسجل 101 هدف وفاز معه بـ5 ألقاب.

وقبلها لعب رونالدو لنادي ريال مدريد الإسباني وفاز معه بلقبين للدوري المحلي وأربعة ألقاب لدوري أبطال أوربا.