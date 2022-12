ثعلب منطقة الجزاء… مباريات ولحظات حاسمة في مسيرة الأسطورة الراحل بيليه (فيديو)

كان أسطورة كرة القدم البرازيلية الراحل بيليه بمثابة “الثعلب” داخل منطقة الجزاء، وتفوق في كم الأهداف التي أحرزها عبر مسيرته وفي جودتها، وخلّف سجلًا مذهلًا جعله ضمن أعظم من مارس اللعبة.

وتحدث من رأوا بيليه في الملاعب أنه ارتقى بكرة القدم إلى مستويات جديدة، وتسبب في آلام لخطوط دفاع الفرق المنافسة وواصل تحقيق رقم قياسي تلو الآخر خلال مسيرته.

ورغم السجل الحافل لأسطورة الراحل، كانت هناك مباريات ولحظات حاسمة أسهمت في صنع مكانة بيليه وبريقه، وفيما يلي بعض من هذه اللحظات:

كان عمر بيليه 17 عامًا عندما توج مع المنتخب البرازيلي بلقب كأس العالم في السويد عام 1958.

وفي مباراة الدور النصف النهائي أمام فرنسا سجل بيليه 3 أهداف (هاتريك)، هدفين من مسافة قريبة من المرمى، بينما كان الهدف الثالث مذهلًا.

وتلقى بيليه الكرة عند حدود منطقة الجزاء ثم سددها بقوة من مسافة بعيدة، لتسكن الزاوية اليسرى من المرمى.

انتهت المباراة بفوز البرازيل 5-2 على فرنسا، وكانت هذه الأولى من 7 ثلاثيات سجلها بيليه للمنتخب البرازيلي، التي قادت “راقصو السامبا” للنهائي.

بعد الأداء الرائع في مباراة المربع الذهبي، بات من المؤكد أن مستقبلًا باهرًا ينتظر بيليه.

ورغم أن فافا سجل الهدفين الأول والثاني للبرازيل في المباراة النهائية ليتقدم الفريق على نظيره السويدي 2-1، ظلت مباراة النهائي عالقة في الأذهان بسبب الهجمة المذهلة التي عزز بيليه من خلالها تقدم البرازيل بالهدف الثالث، بعد أن مر بالكرة من فوق مدافع داخل منطقة الجزاء ثم سددها في مرمى السويد.

