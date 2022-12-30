الاتحاد القطري لكرة القدم يقرر عدم تمديد عقد المدرب الإسباني سانشيز

أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم، الجمعة، أنه لن يمدد عقد الإسباني فيلكس سانشيز مدرب المنتخب الأول الذي سينتهي بنهاية العام الحالي.

واستضافت قطر نهائيات كأس العالم 2022 في المدة من 20 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إلى 18 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وشارك المنتخب القطري ضمن المجموعة الأولى التي ضمت هولندا والسنغال والإكوادور، ليتلقى 3 هزائم ويودع البطولة من الدور الأول بعد أن استقبلت شباكه 7 أهداف، لكنه استطاع تسجيل أول هدف في النهائيات عبر محمد مونتاري في مرمى السنغال.

وخسرت قطر 2-صفر من الإكوادور في المباراة الافتتاحية، ثم تلقت هزيمتين من السنغال 3-1 وهولندا 2-صفر.

وذكر الاتحاد القطري في بيان عبر موقعه على الإنترنت “بعد انتهاء عقده في 31 ديسمبر الجاري، قرر الاتحاد القطري لكرة القدم والإسباني فيلكس سانشيز معًا أن يكون هذا هو التوقيت الأمثل لبدء مرحلة جديدة، وبالتالي عدم تجديد العقد المبرم بين الطرفين”.

وأضاف البيان “يعرب الاتحاد القطري لكرة القدم عن خالص امتنانه للمدرب فيلكس سانشيز”.

الاتحاد القطري لكرة القدم و الإسباني فيليكس سانشيز يقرران عدم تمديد

العقد المبرم بين الطرفين . يعرب الاتحاد على خالص امتنانه للمدرب متمنين له كل التوفيق🙏. — الاتحاد القطري لكرة القدم 🇶🇦 (@QFA) December 30, 2022

وذكر موقع الاتحاد القطري أن سانشيز “أعرب عن رغبته في السعي وراء فرص جديدة، كما أعرب عن امتنانه للسنوات التي قضاها مع الاتحاد القطري لكرة القدم”.

ونقل موقع الاتحاد عن سانشيز (47 عامًا) قوله “كانت السنوات الخمس والنصف الماضية مع منتخب قطر فرصة لا تتكرر إلا مرة واحدة في العمر. لا يسعني إلا أن أشكر الاتحاد القطري والشيخ حمد بن خليفة رئيس الاتحاد على الدعم الرائع والثقة الكبيرة التي منحونا إياها خلال فترة حققنا فيها الكثير معًا”.

وأضاف “قطر وشعبها وكرة القدم ستكون دائمًا في قلبي. الآن هو الوقت المناسب للسماح للآخرين بتحمل مسؤولية الفريق، وبالنسبة لي لاستكشاف تحديات جديدة”.

وقاد الإسباني سانشيز المنتخب القطري للتتويج ببطولة كأس آسيا في الإمارات عام 2019.

وذكر الاتحاد القطري أنه سيكشف عن اسم المدرب القادم للفريق في وقت لاحق دون الخوض في المزيد من التفاصيل.

وبلغت قطر قبل النهائي في الكأس الذهبية وكأس العرب، وستستضيف كأس آسيا 2023.