أول تعليق من مبابي بعد سخرية حارس الأرجنتين منه

تجاهل كيليان مبابي مهاجم منتخب فرنسا سخرية حارس الأرجنتين إيميليانو مارتينيز بعد نهائي كأس العالم فيفا قطر 2022، قائلًا إنه “لا يهدر وقته وطاقته في أمور لا طائل منها”، بينما ينتظر عودة ليونيل ميسي زميله في باريس سان جيرمان.

وأصبح مبابي ثاني لاعب يسجل ثلاثية في نهائي كأس العالم بعد أن أعاد منتخب بلاده إلى المباراة النهائية لمونديال قطر بثنائية في أواخر الشوط الثاني وركلة جزاء في الوقت الإضافي، لكن جهوده لم تكن كافية بعد أن فازت الأرجنتين بركلات الترجيح في النهاية.

🗣Kylian Mbappé : “Emiliano Martinez's celebrations? It’s not my problem. I don't waste energy on such things. The most important thing for me is to give the best of myself for my club. I’m waiting for Leo to comeback so we keep winning together and scoring more goals” pic.twitter.com/51aU9Dz3ck — PSG Chief (@psg_chief) December 28, 2022

وخلال عودة بعثة منتخب الأرجنتين للوطن، أضرم مشجعون النار في غطاء تابوت تزينه صورة مبابي، وحمل مارتينيز دمية على شكل طفل عليها وجه مبابي خلال موكب النصر بحافلة مكشوفة طافت شوارع العاصمة، في 23 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وفي اليوم نفسه، قالت وزيرة الرياضة الفرنسية إميلي أوديا-كاستيرا إنها ربما تتصل بنظيرها الأرجنتيني بسبب “السخرية المقيتة” التي تعرض لها مبابي من بعض مشجعي الأرجنتين، في خضم احتفالات أقيمت في بوينس آيرس للترحيب بعودة المنتخب الفائز بكأس العالم لكرة القدم.

وأضافت “لا أستبعد بحث الأمر مع نظيري (الأرجنتيني)”، مؤكدة أن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم كتب إلى كلاوديو تابيا رئيس الاتحاد الأرجنتيني للعبة بشأن ما حدث.

Emiliano Martínez carried a baby toy with Mbappé's face on it during the victory parade in Argentina today! 😳🇦🇷 pic.twitter.com/hd6FmiaPb2 — EuroFoot (@eurofootcom) December 20, 2022

وأبلغ مبابي الصحفيين بعد أن نفذ ركلة جزاء بنجاح في الوقت المحتسب بدل الضائع ليقود باريس سان جيرمان للفوز 2-1 على ستراسبورغ في أول مباراة يلعبها بالدوري الفرنسي بعد انتهاء كأس العالم “هذه الاحتفالات ليست مشكلتي، لا أهدر وقتي وطاقتي في أمور لا طائل منها”.

وتابع “المهم بالنسبة لي هو تقديم أفضل ما لدي من أجل فريقي، ونتطلع إلى عودة ليو (ميسي) لمواصلة التسجيل والفوز بالمباريات”.

ويتقدم باريس سان جيرمان المتصدر الآن بفارق 8 نقاط عن لانس صاحب المركز الثاني الذي يحل ضيفًا على نيس، في وقت لاحق الخميس.

وردًا على سؤال بشأن ميسي قائد الأرجنتين الفائز بكأس العالم قال مبابي إنه وجه التهنئة له بعد المباراة النهائية.

وقال “كان الفوز بكأس العالم من بين أهم الأهداف في حياتي وكذلك بالنسبة لميسي، لكنني فشلت ومع ذلك يجب أن تتحلى بالروح الرياضية”.

🚨🗣 Kylian Mbappé : « J’ai discuté avec Messi après le match, je l’ai félicité. C’était la quête d’une vie pour lui […]. Les célébrations ? Ce n’est pas mon problème. Je ne perds pas d’énergie dans des choses aussi futiles. » Quelle classe, bravo @KMbappe. 👏 pic.twitter.com/LZplEVv9Ru — PSG COMMUNITY (@psgcommunity_) December 28, 2022

وقال أوناي إيمري مدرب أستون فيلا إنه سيتحدث إلى مارتينيز بشأن موقف الحارس خلال احتفالات كأس العالم عندما يعود إلى النادي.