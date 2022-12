أول تعليق من مبابي بعد سخرية حارس الأرجنتين منه

تجاهل كيليان مبابي مهاجم منتخب فرنسا سخرية حارس الأرجنتين إيميليانو مارتينيز بعد نهائي كأس العالم فيفا قطر 2022، قائلًا إنه “لا يهدر وقته وطاقته في أمور لا طائل منها”، بينما ينتظر عودة ليونيل ميسي زميله في باريس سان جيرمان.

وأصبح مبابي ثاني لاعب يسجل ثلاثية في نهائي كأس العالم بعد أن أعاد منتخب بلاده إلى المباراة النهائية لمونديال قطر بثنائية في أواخر الشوط الثاني وركلة جزاء في الوقت الإضافي، لكن جهوده لم تكن كافية بعد أن فازت الأرجنتين بركلات الترجيح في النهاية.

🗣Kylian Mbappé :

“Emiliano Martinez's celebrations? It’s not my problem. I don't waste energy on such things. The most important thing for me is to give the best of myself for my club. I’m waiting for Leo to comeback so we keep winning together and scoring more goals” pic.twitter.com/51aU9Dz3ck

