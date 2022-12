مونديال قطر.. نحو 2.5 مليون مشجع حضروا مباريات الدور الأول واستاد لوسيل يحقق رقما قياسيا

حققت بطولة كأس العالم 2022 لكرة القدم التي تستضيفها قطر للمرة الأولى في الشرق الأوسط أرقامًا ووقائع بارزة، بدءًا بعدد الحضور الذي وصل إلى مليونين و450 ألف مشجع، أي ما يبلغ 96% من سعة الملاعب، وفق بيان لموقع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وتخطى مونديال قطر أرقام النسخة الماضية من البطولة التي شهدت حضور مليونين و170 ألف مشجع خلال فعاليات دور المجموعات.

واستضاف استاد لوسيل العدد الأكبر من الجماهير في تاريخ البطولة منذ نسخة 1994 بإجمالي 88 ألفًا و966 مشجعًا في مباراة الأرجنتين والمكسيك.

وقال (فيفا)، اليوم السبت، عبر موقعه الرسمي “عكست بطولة كأس العالم الصورة الجميلة للتنافس في كرة القدم، حيث إنها المرة الأولى التي تتأهل منتخبات من جميع القارات إلى دور الستة عشر، ثلاثة منها تابعة للاتحاد الآسيوي لكرة القدم (أستراليا واليابان وكوريا الجنوبية)، وهو رقم قياسي للاتحاد بعدما وصل منتخبان فقط في نسخة 2002 و2010”.

وهذه المرة الثانية التي يتأهل فيها منتخبان أفريقيان (السنغال والمغرب) إلى دور الـ16، بعد المرة الأولى في نسخة 2014.

وأضاف موقع (فيفا) “نستكمل كتابة التاريخ مع الحَكَمة الفرنسية ستيفاني فرابار، التي لم تكن المرأة الأولى التي تتولى التحكيم في بطولة كأس العالم فحسب، بل شكّلت إلى جانب نوزا باك وكارن دياز الثلاثي النسائي الأول الذي يتولى إدارة المباراة”.

وتابع “كذلك سجّل البرتغالي كريستيانو رونالدو رقمًا قياسيًّا جديدًا في مباراته أمام غانا، وأصبح اللاعب الأول الذي يسجّل في خمس نسخ مختلفة من بطولة كأس العالم”.

وأوضح بيان الفيفا “سجّل الكثير من المباريات أرقامًا قياسية من حيث عدد المشاهدات التلفزيونية، وأصبحت المواجهة بين إنجلترا والولايات المتحدة مباراة كرة القدم للرجال الأكثر مشاهدة على الشاشات الأمريكية”.

