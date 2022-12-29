وفاة أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه عن 82 عاما

توفي أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه عن 82 عامًا بعد تدهور حالته الصحية خلال الأيام الماضية نتيجة مرض السرطان.

ونقل بيليه إلى مستشفى ألبرت أينشتاين، في ساو باولو، أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي “لإعادة تقييم مساره العلاجي من مرض السرطان”، حسب بيان للمستشفى ذلك الوقت.

وأكدت ابنة بيليه وفاة الأسطورة على إنستغرام.

وقال أطباء خلال الأسبوع الماضي إن مرض السرطان الذي يعاني منه بيليه تطور، وهو ما يتطلب رعاية تتعلق بقصور في وظائف الكلى والقلب.

وتلقى بيليه رعاية طبية منذ استئصال ورم في القولون في سبتمبر/أيلول من العام الماضي.