هالاند يواصل تحطيم الأرقام القياسية في الدوري الإنجليزي

أصبح المهاجم النرويجي الدولي الشاب إيرلينغ هالاند أسرع لاعب يسجل 20 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز (بريميرليغ)، بعد إحرازه هدفين خلال فوز مانشستر سيتي على مضيفه ليدز يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف، أمس الأربعاء.

وسجل هالاند 20 هدفًا في 14 مباراة ليحطم الرقم القياسي السابق لكيفين فيليبس الذي سجل 20 هدفًا لسندرلاند في 21 مباراة خلال موسم 1999-2000.

وأحرز هالاند 3 ثنائيات، ونال لقب هاتريك 3 مرات مما يعني أنه نجح في تسجيل أكثر من هدف خلال نصف عدد المباريات تقريبًا التي شارك بها في الدوري الإنجليزي.

That's 20 league goals scored in just 14 games for @ErlingHaaland 👊

A new @premierleague record! 💥 pic.twitter.com/Q8v2YjlwME

— Manchester City (@ManCity) December 29, 2022