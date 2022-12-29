هالاند يواصل تحطيم الأرقام القياسية في الدوري الإنجليزي

أصبح المهاجم النرويجي الدولي الشاب إيرلينغ هالاند أسرع لاعب يسجل 20 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز (بريميرليغ)، بعد إحرازه هدفين خلال فوز مانشستر سيتي على مضيفه ليدز يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف، أمس الأربعاء.

وسجل هالاند 20 هدفًا في 14 مباراة ليحطم الرقم القياسي السابق لكيفين فيليبس الذي سجل 20 هدفًا لسندرلاند في 21 مباراة خلال موسم 1999-2000.

وأحرز هالاند 3 ثنائيات، ونال لقب هاتريك 3 مرات مما يعني أنه نجح في تسجيل أكثر من هدف خلال نصف عدد المباريات تقريبًا التي شارك بها في الدوري الإنجليزي.

That's 20 league goals scored in just 14 games for @ErlingHaaland 👊 A new @premierleague record! 💥 pic.twitter.com/Q8v2YjlwME — Manchester City (@ManCity) December 29, 2022

وخلال المباراتين أمام كريستال بالاس ونوتينجهام فورست، أصبح هالاند سادس لاعب ينال لقب هاتريك في مباراتين متتاليتين، وبعدها بثلاث جولات نال لقب هاتريك للمرة الثالثة أمام مانشستر يونايتد، بينما سجل هدفين خلال ظهوره الأول أمام ويستهام يونايتد، ثم كرر الأمر ذاته أمام برايتون، ثم عاد وفعل المثل أمام ليدز يونايتد.

ونجح المهاجم النرويجي أيضًا في هز شباك نيوكاسل يونايتد وأستون فيلا وولفرهامتبون وساوثهامبتون وفولهام، وهناك 3 فرق فقط عجز هالاند عن هز شباكها وهي بورنموث وليفربول وبرنتفورد.

وبحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي. إيه. ميديا)، فإن فيليبس بدأ طريقه نحو الفوز بجائزة الحذاء الذهبي لهداف موسم 1999-2000 برصيد 30 هدفًا، عبر تسجيل 5 أهداف في أول 6 مباريات بينما سجل هالاند ضعف هذا الرقم خلال عدد المباريات نفسه.

مانشستر سيتي يعود بفوز ثمين من أرض ليدز يونايتد ▶️ شاهد ملخص المباراة#الدوري_الإنكليزي #مانشستر_سيتي #ليدز_يونايتد https://t.co/K7dXd5MThx — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 28, 2022

وسجل فيليبس هدفه العاشر خلال المباراة العاشرة له بالدوري الإنجليزي، علمًا بأنه سجل هاتريك في شباك ديربي وهدفين في شباك برادفورد.

وأحرز فيليبس هدفين في شباك كل من أستون فيلا وواتفورد وتشيلسي وساوثهامبتون قبل أن يصل لحاجز العشرين هدفًا خلال المباراة أمام ليدز يونايتد.

واحتاج أندي كول -صاحب المركز الرابع في قائمة أسرع اللاعبين وصولًا لحاجز العشرين هدفًا في الدوري الإنجليزي- إلى 23 مباراة لتحقيق هذا الإنجاز بينما احتاج إلى 27 مباراة للوصول لحاجز الـ25 هدفًا، وهو الرقم الذي يسعى هالاند لتحطيمه.

وتخطى هالاند بالفعل عدد الأهداف التي سجلها صاحبا الحذاء الذهبي لموسمي (1997-1998) و(1998-1999) برصيد 18 هدفًا، وهداف موسم (2008-2009) برصيد 19 هدفًا وكذلك صاحبا الحذاء الذهبي لموسمي (2006-2007) و(2010-2011) برصيد 20 هدفًا.

وتخطى هالاند إنجاز والده إلف إينج هالاند الذي سجل 18 هدفًا خلال 81 مباراة مع فرق نوتينجهام فورست وليدز يونايتد ومانشستر سيتي.