تشلسي يهزم بورنموث بهدفين ويستعيد نغمة الانتصارات في الدوري الإنجليزي (فيديو)

استعاد تشلسي نغمة الانتصارات بفوزه (2-0) على ضيفه بورنموث في ملعب ستامفورد بريدج، الثلاثاء، ليحقق أول انتصار له في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وهز كاي هافرتس وميسون ماونت الشباك في الشوط الأول الذي هيمن فيه تشلسي على اللعب، لكن أصحاب الضيافة كان بوسعهم الفوز بعدد كبير من الأهداف بالنظر إلى نسبة الاستحواذ على الكرة والفرص الكثيرة التي لاحت لهم.

وأنهى تشلسي سلسلة من 5 مباريات بالدوري لم يذق فيها طعم الانتصار، ليتقدم مركزا واحدا في الترتيب إلى المركز الثامن.

وخسر بورنموث للمرة الرابعة في آخر 5 مباريات خاضها في الدوري، ليبقى في المركز 14 برصيد 16 نقطة.

واستعاد تشيلسي، الذي ضمت تشكيلته الأساسية 7 لاعبين عائدين من كأس العالم، جهود ريس غيمس بعد تعافيه من إصابة في الركبة تسببت في غيابه عن البطولة في قطر. ولم يهدر ظهير أيمن منتخب إنجلترا الفرصة للتذكير بقدراته، ولكنه اضطر إلى المغادرة في الشوط الثاني، ويبدو أنه يعاني من مشكلة جديدة في الركبة.