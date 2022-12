نجم ريال مدريد يشيد بالنني ردا على السخرية منه

أشاد النجم الإسباني دانيال سيبايوس لاعب ريال مدريد بالنجم المصري محمد النني المحترف في صفوف فريق أرسنال الإنجليزي.

وجاءت الإشادة ردا على منشور على تويتر يسخر من قصر مدة مشاركة النني مع فريقه أمام وست هام يونايتد، أمس الاثنين، ضمن منافسات الموسم الجاري من الدوري الإنجليزي.

ونشر أحد مستخدمي تويتر مقطع فيديو لمدة مشاركة النني في المباراة التي دامت ثواني، معلقا بشكل ساخر على قصرها.

وأعاد سيبايوس نشر المقطع، معلقا أن النني لاعب محترف وزميل رائع بشكل لا يُصدَّق، متمنيا وجود المزيد من اللاعبين ممن يشبهون النني.

وأضاف أن وجوده في صفوف أرسنال يثري الفريق اللندني.

incredible professional, incredible teammate. More players like that in football. a luxury player for the arsenal 🙏🏽 https://t.co/FOAuYo1RWg

— Daniel Ceballos (@DaniCeballos46) December 27, 2022