مدرب إسبانيا الجديد: كان من الصعب للغاية التغلب على المغرب في مونديال قطر لهذه الأسباب

أوضح المدير الفني الجديد لمنتخب إسبانيا لويس دي لا فوينتي، أنه سيعتمد على نظام لعب متوازن. وضرب مثلًا بمنتخب المغرب الذي أقصى “لا روخا” من ثُمن نهائي كأس العالم 2022 في قطر.

تحدث دي لافوينتي عن فلسفته، وأكد أنه يجب توخي الحذر من جميع السيناريوهات المُمكنة في جميع المباريات مع اختلاف المنافسين.

وقال “أحب السيطرة على المباريات. ولكن في منتخب إسبانيا تحت 21 عامًا كنّا نعتمد على عدة أساليب”.

واستطرد “أمام فرنسا سجلنا هدفين عبر المرتدات وبعدها نجحنا في السيطرة على الكرة. نجحنا في التراجع والخروج بسرعة واستغلال المساحات، أحب أن أعطي الفريق اللمسة التي يحتاج إليها أثناء المباريات”.

وبشأن تقييمه للمرحلة القادمة لمنتخب إسبانيا، قال “يوجد في إسبانيا لاعبون جيدون ونمتلك بعض السرعات التي يمكن استغلال المساحات بها”.

كانوا مجموعة متكاملة

وتابع “رأينا في كأس العالم، منتخب المغرب الذي كان من الصعب للغاية التغلب عليه لأنه من الفرق التي كان لديها تنظيم جيد. وكانوا مجموعة متكاملة على أرض الملعب ولذلك، يجب أن تتعامل مع جميع السيناريوهات المحتملة”.

وتولى لويس دي لافوينتي صاحب الـ61 عامًا مسؤولية تدريب منتخب إسبانيا خلفًا للمدرب لويس إنريكي بعد إقصاء الفريق الإسباني بصورة مُبكرة في نهائيات كأس العالم الأخيرة.

وقد سبق أن درب جميع منتخبات إسبانيا السنية من فئة 19 عامًا، وفئة 21 عامًا بالإضافة لمنتخب إسبانيا الأوليمبي تحت 23 عامًا.

ووقّع الاتحاد الإسباني عقدًا معه حتى نهائيات كأس الأمم الأوروبية 2024 مع إمكانية التمديد له.

قال عنه إنريكي بأنه لاعب رائع وخطف انتباهه 🔥 فماذا تقول أنت عن عز الدين أوناحي؟ 🤔🇲🇦 pic.twitter.com/J47Bm5rNYc — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) December 8, 2022

من أين أتى هذا اللاعب؟

“يا إلهي! من أين أتى هذا اللاعب؟”.. قالها إنريكي وقد بدت على وجهه علامات الدهشة والإعجاب بعز الدين أوناحي لاعب وسط المغرب عقب مواجهة دور الـ16 التي خسرتها إسبانيا بركلات الترجيح.

إنريكي أشاد بالمغرب ونجومها وأكد أنه يعرفهم سابقًا، لكن لاعبا واحدا منهم كان مفاجأة، إذ قال “أكثر من فاجأني هو اللاعب رقم 8، وآسف لأني لا أعرف اسمه، يا إلهي! من أين خرج هذا الفتى! كان يلعب بطريقة رائعة، ولم يتوقف عن الركض أبدًا، فاجأني بمستواه الرائع”.