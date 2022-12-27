صعقة الدوسري وإنجاز المغرب وختام ملحمي.. فيفا يرصد 7 لحظات لا تُنسى بمونديال قطر

من هدف مونتاري التاريخي إلى هدف هوانغ هي تشان المتأخر ضد البرتعال، ألقى الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) نظرة على 7 من أكثر اللحظات التي لا تنسى في كأس العالم قطر 2022.

وقال التقرير إن بطولة كأس العالم FIFA قطر كانت النسخة الأعلى تسجيلًا في التاريخ؛ وفرة الأهداف والعودة في النتيجة جعلتها بطولة لا تنسى، وكان المغرب واليابان من بين أولئك الذين أثاروا الإعجاب.

ما أجمل احتفالات #كاس_العالم_FIFA حين تحمل الطابع والهوية العربية 🤩 pic.twitter.com/nrvl7RmpV5 — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) December 26, 2022

الدوسري يصعق الأرجنتين

بينما واصل منتخب الأرجنتين طريقه لرفع كأس العالم FIFA، واجه عقبة مبكرة وأحدثت صدمة طوال أيام البطولة.

على الرغم من تقدمهم في وقت مبكر ضد السعودية، إلا أنهم فشلوا في تحقيق الفوز بعدما تمكن رجال هيرفي رونار من العودة بعد الاستراحة وسجلوا التعادل.

ثم انقلبت المباراة رأسًا على عقب، إذ كان سالم الدوسري يسيطر على الكرة ويمر من الدفاع ثم سدد كرة قوية سكنت الشباك، ليحقق فوزًا رائعًا للمنتخب الأخضر.

مونتاري يحرز هدف قطر الأول في كأس العالم

كانت كأس العالم بطولة مليئة بالأحداث داخل وخارج الملعب للبلد المضيف والمنافسين الآخرين على حد سواء.

لكن واحدة من أهمها جاءت في ثاني مباراة في المجموعة الأولى لقطر ضد السنغال، عندما وجد فيليكس سانشيز فريقه متأخرا بهدفين لكنه قام بالتغيير بحثًا عن أول هدف في كأس العالم.

جاء ذلك في الدقيقة 78، عندما أرسل عبد الكريم حسن الكرة إلى إسماعيل محمد، الذي سيطر بشكل رائع ولعب كرة لمحمد مونتاري الذي سدد في الشباك بضربة رأس رائعة.

لم يكن مجرد هدف قطر الأول على الإطلاق في نهائيات كأس العالم، ولكنه كان هدفًا رائعًا أيضًا.

المشاركة الأولى حملت هدفًا تاريخيًا أول لقطر في كأس العالم FIFA 🌟 محمد مونتاري كتب التاريخ لنفسه وللعنابي 🇶🇦👏 pic.twitter.com/xhYuIwIxC5 — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) December 23, 2022

“ديجافو” اليابان

في اليوم الأول من المجموعة الخامسة، عادت اليابان في الشوط الثاني ضد ألمانيا وتعافى فريق المدرب هاجيمي مورياسو من تأخره بهدف إلى فوز بهدفين، قبل أن يفعلوا الشيء نفسه مع إسبانيا.

كان هدف ريتسو دوان في الدقيقة 48 بمثابة مكافأة مستحقة لليابان على الرغم من رأسية ألفارو موراتا المبكرة، قبل أن يسجل أو تاناكا الهدف الثاني بشكل غير متوقع، لتتأهل اليابان متصدرة للمجموعة وتودع ألمانيا من دور المجموعات.

البطل هوانغ يُبهج الكوريين

بعد 25 دقيقة من المباراة الأخيرة لكوريا الجنوبية في دور المجموعات ضد البرتغال، كان رجال باولو بينتو متأخرين بهدف، وكانوا في المركز الأخير بالمجموعة الثامنة، بدأ قتالهم عندما سدد كيم يونج جوان الكرة في الشباك قبل مرور نصف ساعة من المباراة، لكن تقدم أوروغواي 2-0 على غانا تسبب في مزيد من المشاكل للمنتخب الآسيوي.

احتاجت كوريا إلى التسجيل مرة أخرى على أمل ألا تفعل أوروغواي الشيء نفسه، للحفاظ على فارق الأهداف، ليسجل هوانج هي تشان هدفًا في الوقت القاتل ويقود كوريا الجنوبية لفوز درامي على البرتغال.

فشلت أوروغواي في التأهل وودعت من الدور الأول برفقة غانا، وبينما كان اللاعبون الكوريون يشاهدون المباراة من هواتفهم على أرض الملعب، نجحوا في التأهل لدور 16.

فيجورست يقلب المباراة

عندما دخل فوت فيجورست في مباراة هولندا في ربع النهائي مع الأرجنتين، كان رجال لويس فان غال على مشارف الإقصاء من كأس العالم وهم متأخرون بهدفين دون مقابل.

قلص المهاجم البديل الفارق إلى هدف برأسية جيدة، قبل أن يسجل هدفًا ثانيًا بطريقة لم يتوقعها أحد في الدقيقة 11 من الوقت المحتسب بدل الضائع.

تأهب تيون كوبمينرس لتسديد ركلة حرة من خارج المنطقة وخدع الجميع من خلال تمرير الكرة إلى فيجورست، الذي استدار وسدد الكرة في بطريقة درامية، مما أثار احتفالات صاخبة وأجبر الفريقين على خوض وقت إضافي.

المغرب.. أول فريق أفريقي يبلغ نصف النهائي

قبل قطر 2022، لم يتأهل أي منتخب أفريقي إلى ما بعد ربع نهائي كأس العالم، إلي أن جاء المغرب لتحطيم الأرقام القياسية، متصدرًا المجموعة السادسة دون أن يهزم قبل أن يقصي إسبانيا من دور الـ16.

استمر الحلم ضد البرتغال حيث منحت رأسية يوسف النصيري في الدقيقة 42 لفريق أسود الأطلس تقدمًا وضعهم في نصف النهائي، مما دفع المغرب إلى مواجهة تاريخية ضد فرنسا.

ربما تفوقت فرنسا على رجال المدرب وليد الركراكي في ذلك المساء، لكن المغرب احتل مكانه بفخر كأفضل منتخب أفريقي يصل لهذا الدور وبهذا الأداء في نهائيات كأس العالم.

من الدوسري والشهري للخزري وصولًا لزياش والنصيري أهداف العرب في #كاس_العالم_FIFA قطر 2022 حملت توقيع العديد من النجوم 🤩🇲🇦🇶🇦🇸🇦🇹🇳 pic.twitter.com/EjMMMmu9lq — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) December 25, 2022

ميسي ومبابي في نهائي ملحمي

استمتع كل من ليونيل ميسي وكيليان مبابي بكأس عالم رائع وتوجها إلى المباراة النهائية وعينهما على حذاء (أديداس) الذهبي، لكن واحدًا فقط كان قادرًا على الخروج من القمة.

كان لميسي الكلمة الأولى حيث سدد ركلة جزاء في الدقيقة 23 قبل أن يساعد في صنع هدف أنخيل دي ماريا الثاني قبل وقت قصير من نهاية الشوط الأول.

وحتى لا يتفوق عليه، سدد مبابي ركلة الجزاء قبل 10 دقائق من نهاية المباراة ليمنح المنتخب الفرنسي الأمل، وبعد 60 ثانية فقط، أشعل الأمور وسجل الهدف الثاني ليرسل المباراة إلى وقت إضافي.

بدا أن ميسي فاز باللقب عندما سدد كرة في الدقيقة 108 سكنت الشباك، لكن مبابي سدد ركلة جزاء أخرى لتذهب المباراة إلى الركلات الترجيحية.

قام الثنائي بتحويل ركلات الترجيح الخاصة بهما إلى الشباك بنجاح، لكن إهدار فرنسا مرتين ساعد الأرجنتين في تحقيق أول لقب لكأس العالم منذ عام 1986.