ياسين بونو أحدهم.. 7 حراس مرمى يتنافسون على جائزة الفيفا

يعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على جوائزه السنوية في 27 فبراير/ شباط المقبل، والتي ستُمنح تقديرًا للإنجازات في الفترة من 8 أغسطس/ آب 2021 إلى 18 ديسمبر/ كانون الأول 2022.

واختير إدوارد ميندي لاعب تشيلسي أفضل حارس مرمى للرجال العام الماضي، فيما شهد الأداء الاستثنائي لإيميليانو مارتينيز في رحلة الأرجنتين المظفرة في كأس العالم FIFA حصوله على جائزة القفاز الذهبي، وبالتأكيد ستضعه في الإطار ضمن جوائز FIFA لكرة القدم.

وستكون جائزة أفضل حارس مرمى للرجال محل تنافس شديد، مع منافسة مارتينيز من قبل مجموعة من المرشحين المميزين الذين تفوقوا مع الأندية والمنتخبات خلال العام الماضي.

وألقى الموقع الرسمي للفيفا نظرة على عدد قليل من المتنافسين المحتملين للحصول على الجائزة المرموقة.

أليسون

العمر: 30 سنة.

النادي: ليفربول.

الجنسية: برازيلي.

المباريات الدولية: 61.

لم يتردد يورغن كلوب في الإعلان عن أليسون أفضل حارس مرمى في العالم، كما أن تعدد مميزات البرازيلي يعطي وزنا لتصريحات مدربه في النادي.

يسمح الهدوء الجسدي واتخاذ القرارات لحارس روما السابق بالسيطرة على منطقة الجزاء، فهو متميز في التعامل مع التمريرات ويبدو أنه يستمتع بالتصدي لمواقف واحد ضد واحد. جودة أليسون بالكرة عند قدميه هي ميزة أخرى.

الخروج من كأس العالم في دور ربع النهائي سيكون بمثابة ضربة كبيرة لأليسون، إلا أنه قد رفع مع ناديه كأس الرابطة وكأس الاتحاد الإنجليزي.

وكان الفائز بجائزة أفضل حارس مرمى لعام 2019 قريبًا بشكل كبير من إضافة لقب الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوربا إلى قائمة الجوائز.

ياسين بونو

حارس أمين لا يترك العرين 🦁 بطولة تاريخية قدمها ياسين بونو 🧤 🇲🇦#كأس_العالم_FIFA | #قطر2022 pic.twitter.com/kbA9ETWQR3 — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) December 21, 2022

العمر: 31 سنة.

النادي: إشبيلية.

الجنسية: مغربي.

عدد المباريات الدولية: 52.

تألق بونو في مسيرة المغرب الذي صنع التاريخ إلى نصف نهائي كأس العالم استمرارًا للمستوى الذي أظهره مع ناديه.

وكان للحارس الفضل في حصول إشبيلية على أفضل سجل دفاعي في الدوري الإسباني في 2021/22 ليتم تقدير جهوده بالحصول على جائزة أفضل حارس مرمى في الدوري.

يمتاز بالحضور الهادئ، ويعتبر خط الدفاع الأخير للنادي والبلد، وصف أداء بونو في قطر بأنه “بطولي” من قبل قائد المغرب رومان سايس.

تيبو كورتوا

العمر: 30 سنة.

النادي: ريال مدريد.

الجنسية: بلجيكا.

عدد المباريات الدولية: 100.

قدم كورتوا واحدة من أفضل عروض حراسة المرمى لهذا العام في فوز ريال مدريد 1-0 في نهائي دوري أبطال أوربا على ليفربول.

سلسلة من تصدياته الرائعة على ملعب “استاد فرنسا” منحته جائزة أفضل لاعب في المباراة وكان موسمًا مثيرًا للبلجيكي، حيث ساعد مستواه ريال مدريد في تحقيق لقبه الـ35 في الدوري الإسباني.

يقف كورتوا على ارتفاع 6 أقدام و7 بوصات، وهو شخصية هائلة ومخيفة على المرمى، كما أن لديه قدرة كبيرة على القفز لإنقاذ الكرة.

سيكون من بين المرشحين للفوز بجائزة أفضل حارس مرمى للمرة الثانية، بعد أن فاز بالجائزة سابقًا في عام 2018.

دومينيك ليفاكوفيتش

العمر: 27 سنة.

النادي: دينامو زغرب.

الجنسية: كرواتي.

المباريات الدولية: 41.

يمكن القول إن دومينيك ليفاكوفيتش قدم أفضل أداء لأي حارس في قطر خلال فوز كرواتيا في ربع النهائي على البرازيل.

تصدياته الـ11 خلال المباراة كان العدد الأكثر في مباراة كأس العالم منذ 2014، وكان بطل ركلات الترجيح لشعبه وقادمهم لنصف النهائي.

بصرف النظر عن قدرته على التصدي لكرات حاسمة في المباراة، حصل ليفاكوفيتش على إشادة واسعة النطاق لشجاعته وحضوره وسلوكه الرائع.

كما لعب دورًا أساسيًا في عام مميز لفريق دينامو زغرب، الذي فاز معه بلقب الدوري للموسم الخامس على التوالي.

مايك ماينان

العمر: 27 سنة.

النادي: ميلان.

الجنسية: فرنسي.

عدد المباريات الدولية: 5.

حارس ميلان كان لديه مهمة كبيرة في يده ليحل محل جيانلويجي دوناروما في صيف 2021، النادي الإيطالي اختار الفرنسي الذي يملك شخصية رائعة، وواجه التحدي المتمثل في خلافة حارس إيطاليا الأساسي بنجاح.

ساعد ماينان ميلان في أن يصبح بطلاً للدوري للمرة الأولى منذ 11 عامًا، وحظى الفرنسي بموسم كالحلم بفوزه بجائزة أفضل حارس مرمى في الدوري الإيطالي.

أدت إصابة في ربلة الساق تعرض لها في أكتوبر إلى غياب ماينان عن نهائيات كأس العالم في قطر، حيث كان من المتوقع أن يكون احتياطياً للقائد هوجو لوريس.

وإذا ما قرر الحارس صاحب الـ35 عامًا أن يعتزل دوليًا فسيكون مرمى فرنسا في أمان مع ماينان.

إيميليانو مارتينيز

أين تصنف إيميليانو مارتينيز بين أفضل حراس كأس العالم FIFA قطر 2022 ـــــــــــ؟ — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) December 23, 2022

العمر: 30 سنة.

النادي: أستون فيلا.

الجنسية: أرجنتيني.

عدد المباريات الدولية: 26.

كان مارتينيز بلا شك أحد أكثر اللاعبين المؤثرين في فوز الأرجنتين بكأس العالم.

في الواقع، قد يكون تصديه المثير في الدقيقة 123 من الفرنسي راندال كولو مواني في النهائي كواحد من أهم تصديات حراس المرمى في تاريخ كرة القدم.

لو لم تمنع القدم اليسرى لمارتينيز الكرة، لكان الكأس في باريس بدلًا من بيونس أيريس.

كان مارتينيز في حالة ممتازة طوال البطولة، تصدى للعديد من الركلات الترجيحية وساهم في فوز بلاده ضد هولندا وفرنسا.

وصفه قائد المنتخب الوطني ليونيل ميسي بأنه “استثنائي، أحد أفضل اللاعبين في العالم”.

مانويل نوير

العمر: 36 سنة.

النادي: بايرن ميونخ.

الجنسية: ألماني.

المباريات الدولية: 117.

يعد نوير أحد أعظم حراس المرمى في جيله، وقد حافظ على مستواه المميز المعروف به طوال مسيرته.

سيبلغ نوير من العمر 37 عامًا في مارس/ آذار، لكن ردود أفعاله تظل استثنائية.

غالبًا ما يوصف بأنه نموذج أولي لحراسة المرمى في العصر الحديث، فإن تميز نوير والكرة بين قدميه قيمة إضافية.

كان فوز بايرن ميونخ بلقب الدوري الألماني 2021/22 هو اللقب 23 لنوير، لكنه لن يلعب دورًا إضافيًا لفريقه هذا الموسم بعد إصابته بكسر في ساقه في حادث تزلج بعد كأس العالم.

نوير فاز بجائزة أفضل حارس مرمى للرجال في عام 2020.