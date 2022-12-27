باريس سان جيرمان يعلن موعد عودة ميسي

قال كريستوف غالتييه مدرب باريس سان جيرمان متصدر الدوري الفرنسي إن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي سيحظى براحة لبضعة أيام أخرى في بلاده بعد أن قاد منتخب التانغو للفوز ببطولة كأس العالم في قطر قبل أيام.

وأضاف كريستوف في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أنه يتوقع انضمام ميسي للفريق في الثاني أو الثالث من يناير/كانون الثاني المقبل.

وبذلك، سيغيب ميسي (35 عاما) عن مباراة باريس سان جيرمان على ملعبه في الدوري أمام ستراسبورغ غدا الأربعاء، وكذلك عن مواجهة لانس يوم الأحد المقبل.

وأعرب كريستوف عن اعتقاده بعدم وجود إشكالية في لقاء ميسي مع زميله بالفريق النجم الفرنسي كيليان مبابي، بعد خسارة نهائي كأس العالم بركلات الترجيح أمام الأرجنتين، قائلا “لا داعي لإدخال الأمور في بعضها”.

وخلال استقبال منتخب الأرجنتين لدى عودته إلى البلاد، أشعلت مجموعة من المشجعين غطاء نعش مقلد مزين بصليب وصورة لمبابي.

كما أمسك حارس مرمى المنتخب إميليانو مارتينيز بطفل رضيع عليه وجه مبابي خلال موكب للحافلة المكشوفة التي حملت لاعبي الفريق عبر العاصمة. وانتشرت صور الواقعتين عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وتوجه ميسي بعد نهاية المونديال في قطر في الثامن عشر من الشهر الجاري مع المنتخب إلى الأرجنتين حيث استقبله ملايين المشجعين في الشوارع والميادين بالعاصمة بوينس آيرس قبل أن يعود إلى مسقط رأسه في روساريو.

وعاد مبابي إلى النادي الباريسي وأصبح جاهزا للمشاركة مع الفريق، كما عاد النجم البرازيلي نيمار الذي ودّع مع منتخب بلاده المونديال أمام كرواتيا في ربع نهائي البطولة.

وأكد غالتييه أن مبابي ونيمار يرغبان في العودة إلى اللعب سريعا، لكنه أشار إلى ضرورة البحث عن مرحلة في الموسم يمكن فيها تعويض اللاعبين الذين شاركوا في المونديال عن فترة راحة قصيرة.

وسجل المهاجم الأرجنتيني، الفائز بالكرة الذهبية سبع مرات، هدفين ليقود منتخب بلاده إلى الفوز على فرنسا في نهائي كأس العالم.

ويتصدر باريس سان جيرمان الدوري برصيد 41 نقطة من 15 مباراة متقدما بخمس نقاط على لانس صاحب المركز الثاني.