مع اقتراب حفل جوائز الفيفا.. كيف تؤثر منافسات قطر 2022 في لائحة الفائزين؟

مع اقتراب عام 2023، يسير موسم الجوائز على قدم وساق وتوشك جائزة الأفضل من الفيفا أن تتوّج أفضل ما في كرة القدم، وسيتم تكريم جميع لاعبي كرة القدم والمدربين والمشجعين وأفضل الأهداف خلال حفل في فبراير/ شباط المقبل. لكن كيف غيّر مونديال قطر 2022 الأمور؟

لقد أعرب اللاعبون والمدربون عن أنفسهم في كأس العالم، ولكن هل سيكون ذلك كافيًّا للفوز بتلك الجوائز؟ لم يُعرف بعد من الذي سيتم ترشيحه لهذه الجوائز. لذا حان الوقت للنظر في كيفية تأثير أكبر بطولة لكرة القدم في الجوائز، وفق تقرير للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).

أفضل لاعب

منذ أن تم اختيار أفضل لاعب في الفيفا للرجال أول مرة في يناير/ كانون الثاني 2017، فشل ليونيل ميسي في الظهور في المراكز الثلاثة الأولى مرة واحدة فقط، وفاز بالجائزة بنسبة 46% من الأصوات عام 2019، وعلى العكس من ذلك، لم يظهر كيليان مبابي بعد في أفضل 3 لاعبين.

ومن المؤكد أن هذين اللاعبين هما اللذان عززا سمعتهما بفضل كأس العالم، فالنهائي لم يكن فقط بين الأرجنتين وفرنسا، ولكن بين ميسي ومبابي أيضا “الماضي ضد المستقبل”.

ومن جهته، لم يكتف لوكا مودريتش لاعب خط الوسط الفائز بالجائزة 2018، بإضافة لقب دوري أبطال أوربا للمرة الخامسة ولقب الدوري الثالث إلى قائمته هذا العام، لكنه حصل أيضا على ميدالية برونزية بعد سلسلة أخرى من العروض المؤثرة على المسرح العالمي.

أفضل حارس مرمى

على الرغم من أن دومينيك ليفاكوفيتش وإيميليانو مارتينيز قد حظيا بأفضل بطولة في حياتهما، إذ حصل الأخير على القفاز الذهبي من “أديداس”، لكن هل سيظل هذا الأداء مع النادي مستمرًّا؟

ربما يكون الأوان قد فات لقلب الطاولة على أمثال الفائز بدوري أبطال أوربا تيبو كورتوا -الفائز بجائزة في 2018- والفائز بكأس الاتحاد الإنجليزي، وصيف دوري أبطال أوربا والدوري الإنجليزي الممتاز أليسون -الفائز في 2019- أو الفائز بالبوندسليجا مانويل نوير، وهو الذي توج بجائزة الأفضل لعام 2020.

ولا يمكن التقليل من تأثير كأس العالم، مع حصول هوجو لوريس على المركز الثاني في عام 2018 بفضل ميدالية الفوز بالمونديال.

أفضل مدرب

ربما تكون الفئة التي سيكون لكأس العالم فيها التأثير الأكبر هي أفضل مدرب من الرجال، على عكس اللاعبين.

ودفع الأرجنتيني ليونيل سكالوني وتشكيلته الفائزة بكأس العالم، إلى المنافسة -تمامًا كما نجح ديدييه ديشان في عام 2018- في حين أن إنجازات وليد الركراكي مع المغرب لا ينبغي أن تنسى.

ومن المرجح أن يكون كارلو أنشيلوتي، بعد عام مميز مع ريال مدريد، من بين أبرز المرشحين أيضًا.

جائزة المشجعين

جائزة فريدة من حيث إنها مخصصة للجماهير، يتم التصويت عليها من قبل المشجعين، فهذه هي الجائزة التي يتحكم فيها حقًّا في من سيكافأ على لحظة أو لفتة رائعة.

كما هو معتاد، قدم المشجعون اليابانيون نموذجًا رائعًا من خلال تنظيف المدرجات من القمامة عقب المباريات، في حين تم الإشادة بالمشجعين المغاربة لاحتفالاتهم النابضة بالحياة والشاملة والفعالة. فهل يمكن أن تكون مظاهر الاحترام هذه من بين أكثر اللحظات المميزة في عام 2022؟

الإنجاز المهني المتميز

في كل عام، يحطم اللاعبون من الرجال والنساء أرقامًا قياسية مذهلة، ويضعون توقعات جديدة، ويحققون مآثر جديدة رائعة ويذهبون إلى حيث لم يذهب أي رجل أو امرأة من قبل.

ساهمت بطولة كأس العالم قطر 2022 في تحقيق هذه الإنجازات -فقد لعب ليونيل ميسي الآن عددًا من المباريات والدقائق في كأس العالم أكثر من أي لاعب آخر، وظهر في نهائيات كأس العالم قائدًا أكثر من أي لاعب وأي لاعبة، وهو أفضل هداف للأرجنتين في العالم.

وأصبح كريستيانو رونالدو أول رجل يسجل في 5 نهائيات لكأس العالم -وبذلك حطم الرقم القياسي لأقدم هدافي البرتغال في كأس العالم- وأصبح أوليفييه جيرو أفضل هداف في تاريخ الرجال في فرنسا برصيد 52، وأصبح هوجو لوريس الأكثر مشاركة لفرنسا للرجال بـ145 مباراة، وتحدى داني ألفيس المنطق بعد مشاركته مع البرازيل وهو يبلغ من العمر 39 عامًا.

حتى دون التفكير في الإنجازات مع النادي أو المباريات الدولية للسيدات، فإن اللجنة لديها بالفعل مجموعة متنوعة من الإنجازات للاختيار من بينها.

قد لا يصل المرشحون والأشخاص المذكورون أعلاه إلى الجائزة، في حين يمكن تتويج الإنجازات الأخرى غير المذكورة ليراها الجميع -كما هو الحال مع سحر كرة القدم- لكن سيتم الكشف عن كل شيء في الحفل يوم 27 فبراير 2023.