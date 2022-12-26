توتنهام يفلت من الخسارة ويتعادل مع برنتفورد بالدوري الإنجليزي (فيديو)

انتفض توتنهام وقلب تأخره بهدفين أمام مضيفه برنتفورد إلى تعادل مثير 2-2 بالمرحلة السابعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الاثنين.

وانتهى الشوط الأول بتقدم برنتفورد بهدف حمل توقيع الألماني فيتالي جانيلت في الدقيقة 15، وأضاف إيفان توني الهدف الثاني بعد 9 دقائق من بداية الشوط الثاني.

لكن القائد هاري كين رد بهدف لتوتنهام في الدقيقة 65، وبعدها بست دقائق سجل الدنماركي الدولي بيير إميل هوبيرغ هدف التعادل للفريق الضيف.

وكاد هاري كين -الذي أهدر ركلة جزاء قبل أسبوعين لتخسر إنجلترا في دور الثمانية أمام فرنسا في كأس العالم- أن يحسم الفوز بضربة رأس ارتطمت بالعارضة.

بهذه النتيجة، رفع توتنهام رصيده إلى 30 نقطة في المركز الرابع مقابل 20 لبرنتفورد في المركز التاسع.