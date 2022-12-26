ملعب في البيت.. فيفا يستعرض أبرز تقنيات نقل محتوى مونديال قطر إلى الجماهير

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، إنه تعاوَن مع أهم مؤسسات البث في العالم لابتكار طرق جديدة لإيصال محتوى كأس العالم قطر 2022 إلى جماهير اللعبة.

وأفاد الموقع الرسمي للفيفا أن بطولة هذا العام شكّلت فرصة لوضع تكنولوجيا حديثة جدًّا في خدمة كرة القدم.

وقال رومي جاي مدير الأعمال بالفيفا “كأس العالم هو الحدث الأعظم على كوكب الأرض، والتطلّع أن تعيش الجماهير سحر هذه البطولة بطريقة فريدة”.

وتابع “دائمًا ما تكون عيون العالم بأسره شاخصة نحو هذا الحدث الاستثنائي، لكن من المهم أن نستمر في تطوير منتجنا لتحسين تجربة المشاهَدة التلفزيونية وتقديم محتوى ممتع عبر منصات رقمية جديدة، وذلك حرصا منا على الاستمرار في تطوير اللعبة والتواصل مع الجماهير في أنحاء العالم”.

وأطلق الفيفا عدة منتجات رقمية بالتعاون مع وسائل الإعلام المرخّص لها في كأس العالم (التي بلغ عددها 342 مؤسسة).

من قلب الحدث

وأفاد الاتحاد أنه تم تصميم تقنيات وإنتاجات جديدة باستخدام أجهزة متنوعة، لمساعدة جهات البثّ على استقطاب الأجيال التي تتطلّع للتفاعل مع اللعبة بطرق جديدة.

وقال الموقع الرسمي للاتحاد الدولي، إنه للمرة الأولى في تاريخ كأس العالم، تم تسجيل محتوى وسائل التواصل الاجتماعي عبر أجهزة الهاتف المحمولة (في الوضع العمودي) وتوزيعه على جهات البث كي تستخدمه في تغطيتها.

وأضاف أن صانعي المحتوى شاركوا في ذلك بتسجيل لحظات حاسمة من المباريات تم نشرها لتكون مقاطع “شبه مباشرة” توفّر للجمهور تغطية من قلب الحدث، بالإضافة إلى محتوى تمت إتاحته عبر منصات التواصل الاجتماعي من حصص تدريب المنتخبات والمؤتمرات الصحفية.

تطبيق الواقع المعزز

وأطلق الفيفا تطبيقًا للواقع المعزز لنقل إثارة البطولة إلى عشاق اللعبة في منازلهم وفّر لهم محتوى رائعا عبر الأجهزة المحمولة، وذلك بتحويل غرفة الجلوس في المنزل إلى مركز للبيانات الثلاثية الأبعاد.

وبفضل بيانات التَّتبُّع الجديدة، أصبح بإمكان الجماهير الحصول بشكل فوري على إضاءات عن لاعب محدد أو إحصائيات منتخب معيّن أو حتى تحليلات معمقة عن الأداء.

الفيديو حسب الطلب

وأوضح الفيفا أنه طوّر خدمات لتوفير المحتوى لواجهات التشغيل مثل مقاطع “الفيديو حسب الطلب” ومقاطع شبه مباشرة لأحداث المباراة من زوايا متعددة وإحصائيات شبه مباشرة.

وجرى تصميم هذه المنتجات الجديدة لتمكين وسائل الإعلام المرخّص لها في كأس العالم قطر 2022 من النهوض بتجربة المشجعين في المناطق التي يشملها البث، وعبر كافة الأجهزة وأشكال الشاشات، ولا سيما منصات التواصل الاجتماعي الرئيسية.

وأوضح رومي جاي أن “الفيفا يعمل بشكل مستمر لتطوير منتجاته التلفزيونية من خلال البحث عن أشكال جديدة لتقديم المحتوى تُعزز من تجربة مشاهدة الجماهير للبطولات في منازلهم”.

وقال إن طرق استهلاك المحتوى تغيّرت نتيجة التقنيات الرقمية، إذ يمكن للجماهير الوصول إلى مباريات مباشرة في أي وقت ومن أي مكان من خلال أجهزة مختلفة.

الملعب في المنزل

وختم حديثه قائلًا “أصبح المشاهدون أكثر تفاعلًا مع المحتوى مما كان عليه الأمر سابقًا فيما يتعلق بطريقة استخدام المحتوى، وستكون الفرصة متاحة أمامهم مستقبلا لاختيار طريقة الاستمتاع بحدث مثل كأس العالم، سواء من خلال أشكال البث المباشر المدمَجة مع تقنية الواقع الافتراضي أو من خلال ألعاب أو فرص جديدة يجلبها الميتافرس (عالم افتراضي ثلاثي الأبعاد)، حتى إنه قد يكون بوسع المشاهدين نقل الاستاد إلى منازلهم والجلوس افتراضيًا قرب اللاعب أو المعلِّق المفضَّل لديهم والاستمتاع بكل جوانب المباراة”.