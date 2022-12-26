الدوري الإنجليزي.. صلاح يقود ليفربول للفوز على أستون فيلا بثلاثية (فيديو)

فاز ليفربول 3-1 على مضيفه أستون فيلا بفضل أهداف محمد صلاح وفيرجيل فان دايك وستيفان بايتشتيتش ليتقدم إلى المركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الاثنين.

ومنح صلاح التقدم للفريق الضيف بعد 5 دقائق بعد تمريرتين رائعتين بين الظهيرين ترينت ألكسندر-أرنولد وآندي روبرتسون.

وأضاف المدافع فان دايك الهدف الثاني في الدقيقة 37 بتسديدة قوية بقدمه اليسرى بعد تمريرة من صلاح.

وقلص أولي واتكينز الفارق لصاحب الأرض بضربة رأس رائعة في الزاوية البعيدة لمرمى الحارس أليسون بيكر في الدقيقة 59.

وحسم بايتشتيتش (18 عاما) فوز ليفربول قبل 9 دقائق من النهاية.

وأتيحت الفرص للفريقين في مباراة ممتعة حيث اعتمدا على الكرات الطويلة خلف المدافعين.

وأهدر داروين نونيز مهاجم ليفربول العديد من الفرص من بينها تسديدة مباشرة أنقذها حارس أستون فيلا.

وبقي أستون فيلا في المركز 12 برصيد 18 نقطة، مقابل 25 لليفربول الذي يتأخر بنقطة واحدة عن غريمه مانشستر يونايتد خامس الترتيب، وبفارق 12 نقطة عن أرسنال المتصدر الذي يواجه وست هام يونايتد في وقت لاحق اليوم.