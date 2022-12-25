مصر.. إصابات جراء سقوط سور مدرج بمباراة الأهلي والاتحاد في السلة (فيديو)

أعلنت وزارة الصحة المصرية إصابة 27 شخصا في حادث سقوط سور بمدرج أثناء مباراة لكرة السلة بين الأهلي والاتحاد السكندري في كأس السوبر المحلية، السبت.

وأُلغِيت المباراة في صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر (غرب العاصمة المصرية القاهرة) عقب انهيار السور بمدرج لجماهير الاتحاد.

وتوقف اللقاء مع نهاية الربع الثالث، وكان الاتحاد السكندري متقدما 66-45.

وأفاد بيان وزارة الصحة أن 27 شخصا أصيبوا في الحادث خلال حصر مبدئي، وأن معظم الإصابات “غير مهددة للحياة وتتراوح بين كسور ونزيف”، ونُقلوا عبر 21 سيارة إسعاف إلى أقرب مستشفيات.

وانتشرت لقطات عبر وسائل التواصل الاجتماعي لانهيار سور حديدي على الجماهير، وطالب مشجعون بإلغاء المباراة وإسعاف المصابين.

وذكر شهود عيان أن أضواء الصالة أُطفئت قبل اتخاذ قرار الإلغاء رسميا بعد نحو نصف ساعة من التوقف.

وقال عضو لجنة الاتحاد المصري لكرة السلة محمد فتحي إن “منصة حديدية مخصصة لوضع كاميرات البث التلفزيوني وقف عليها مشجعون، ولم تحتمل الضغط وسقطت على مشجعين أسفلها”.

وأوضح مدير الصالة مصطفى هدهود “الإصابات معظمها طفيفة ولا توجد وفيات، ووقع الحادث بسبب سقوط سور مدرج وليس المدرج”.

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة فتح تحقيق في الحادث.