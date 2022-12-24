فرحة مغربية واحتفال سعودي.. فيفا يوثق لحظات المونديال البارزة في صورة واحدة

وثق الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عبر حساب كأس العالم الرسمي عددًا من اللحظات المميزة بمونديال قطر في صورة واحدة تضمنت لحظات ستظل خالدة في التاريخ الرياضي.

وتوسطت الصورة اللقطة الأهم في المونديال حين رفع ليونيل ميسي كأس البطولة، ويقف بجانبه الحارس الأفضل في البطولة زميله إيمليانو مارتينيز، وكذلك نجما الفريق إنزو فرنانديز وجوليان ألفاريز أصحاب الدور الكبير في فوز الأرجنتين باللقب.

وتضمنت الصورة بعض الاحتفالات المميزة، على رأسها الرقصة الشهيرة للاعبي البرازيل أمام منتخب كوريا الجنوبية، وشهدت أداءً ممتعًا للمنتخب البرازيلي وانتهت بفوزه برباعية.

كل منتخب ترك بصمته الخاصة في #كأس_العالم_FIFA قطر 2022 ✨ ما هي لحظتك المفضلة في الصورة؟ 🤔 pic.twitter.com/N1A9EJfIpR — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) December 23, 2022

ووثقت الصورة الاحتفال الأيقوني للاعب السعودي سالم الدوسري بعد هدفه في مرمى الأرجنتين الذي حسم به الفوز الوحيد لمنتخب بلاده في المونديال.

وحضرت الاحتفالات المغربية في الملعب والمدرجات بشكل بارز في الصورة، وفي مقدمتها الاحتفال الأيقوني لسفيان بوفال مع والدته الذي حاز إعجابًا واسعًا بعد مباراة البرتغال.

وجاءت لحظات تسجيل بعض الأهداف المميزة ضمن الصورة، من بينها لحظة تسجيل المهاجم البرازيلي ريتشارليسون الهدف الأفضل في البطولة أمام صربيا بمقصية رائعة، وكذلك لحظة تسجيل لاعب الكاميرون فينسنت أبو بكر هدفه في مرمى صربيا.

ولم تفوِّت الصورة فرصة توثيق الأحداث التي شهدها مونديال قطر للمرة الأولى، ومن بينها طاقم التحكيم النسائي بالكامل الذي أدار مباراة ألمانيا وكوستاريكا في دور المجموعات.

وأبرزت الصورة الخروج الحزين والمبكر لبعض المنتخبات الأوربية مثل بلجيكا وإسبانيا والبرتغال، حيث غادر الثنائي الأخير بعد الخسارة من أسود الأطلس، وغادرت بلجيكا بعد أن جاء ترتيبها الثالث في المجموعة التي تصدّرها منتخب المغرب.

وحازت الصورة رواجًا واسعًا وشاهدها أكثر من مليوني شخص، وأعاد الآلاف مشاركتها، موضحين اللقطات المميزة التي نالت إعجابهم.