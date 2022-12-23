وزيرة الرياضة الفرنسية لا تستبعد مخاطبة الأرجنتين بسبب السخرية من مبابي

قالت وزيرة الرياضة الفرنسية إميلي أوديا-كاستيرا إنها ربما تتصل بنظيرها الأرجنتيني بسبب السخرية المقيتة -حسب تعبيرها- التي تعرض لها المهاجم الفرنسي كيليان مبابي من بعض مشجعي الأرجنتين في خضم احتفالات أقيمت في بوينس آيرس للترحيب بعودة المنتخب الفائز بكأس العالم لكرة القدم.

وخلال استقبال منتخب الأرجنتين لدى عودته إلى بلاده أشعلت مجموعة من المشجعين غطاء نعش مقلدا ومزينا بصليب وصورة لمبابي.

وأمسك حارس المرمى الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز بدمية عبارة عن طفل رضيع عليه وجه مبابي خلال موكب للحافلة المكشوفة التي حملت لاعبي الفريق عبر العاصمة الأرجنتينية.

وعلى نطاق واسع انتشرت صور الواقعتين عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

Emiliano Martínez carried a baby toy with Mbappé's face on it during the victory parade in Argentina today! 😳🇦🇷 pic.twitter.com/hd6FmiaPb2 — EuroFoot (@eurofootcom) December 20, 2022

وقالت وزيرة الرياضة الفرنسية في تصريحات إذاعية إنها تبحث الأمر.

وأضافت “لا أستبعد بحث الأمر مع نظيري (الأرجنتيني)”، مؤكدة أن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم كتب إلى كلاوديو تابيا رئيس الاتحاد الأرجنتيني للعبة بشأن ما حدث.

وأردفت وزيرة الرياضة قائلة “أعتبر كل ما حدث أمرًا مؤسفًا”.

وفازت الأرجنتين على فرنسا في نهائي مونديال قطر 2022 بركلات الترجيح بعد مباراة مثيرة، شهدت صحوة متأخرة للفرنسيين أحرز خلالها مبابي 3 أهداف مؤثرة وكاد يجلب اللقب الثالث لفرنسا على حساب راقصي التانغو، واقتنص لقب “هداف المونديال”.