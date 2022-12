وزيرة الرياضة الفرنسية لا تستبعد مخاطبة الأرجنتين بسبب السخرية من مبابي

قالت وزيرة الرياضة الفرنسية إميلي أوديا-كاستيرا إنها ربما تتصل بنظيرها الأرجنتيني بسبب السخرية المقيتة -حسب تعبيرها- التي تعرض لها المهاجم الفرنسي كيليان مبابي من بعض مشجعي الأرجنتين في خضم احتفالات أقيمت في بوينس آيرس للترحيب بعودة المنتخب الفائز بكأس العالم لكرة القدم.

وخلال استقبال منتخب الأرجنتين لدى عودته إلى بلاده أشعلت مجموعة من المشجعين غطاء نعش مقلدا ومزينا بصليب وصورة لمبابي.

وأمسك حارس المرمى الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز بدمية عبارة عن طفل رضيع عليه وجه مبابي خلال موكب للحافلة المكشوفة التي حملت لاعبي الفريق عبر العاصمة الأرجنتينية.

وعلى نطاق واسع انتشرت صور الواقعتين عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

Emiliano Martínez carried a baby toy with Mbappé's face on it during the victory parade in Argentina today! 😳🇦🇷 pic.twitter.com/hd6FmiaPb2

— EuroFoot (@eurofootcom) December 20, 2022