الفيفا يحقق في احتفال الطباخ التركي نصرت بكأس العالم مع منتخب الأرجنتين

يجري الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) تحقيقًا بشأن كيفية نزول الطباخ التركي الشهير نصرت جوكشيه -الشهير بـ”حبيب الملح”- “بشكل غير مبرر” إلى أرض الملعب للمشاركة في احتفالات منتخب الأرجنتين بالتتويج ببطولة كأس العالم، التي اختتمت الأحد الماضي في قطر.

ونشر نصرت صورًا عدة له وهو يحمل كأس العالم، على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد المباراة النهائية في مونديال قطر 2022 بين منتخبي الأرجنتين وفرنسا على ملعب لوسيل.

وشوهد نصرت وهو يحاول التقاط صورة مع قائد منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي، والعديد من زملائه في الفريق.

ويمتلك نصرت سلسلة مطاعم فاخرة وذاع صيته من خلال مقاطع فيديو على الإنترنت عام 2017.

ويحقق الفيفا الآن بشأن وجوده في الملعب عقب تقديم الكأس مباشرة، بعدما أثارت هذه المسألة انتقادات واسعة النطاق.

ونشر الفيفا بيانا جاء فيه “بعد المراجعة، حدّد الفيفا كيفية وصول الأفراد بشكل غير مبرر إلى أرض الملعب، وسنتخذ الإجراء الداخلي المناسب”.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، نشر نصرت صورة لنفسه على إنستغرام في إحدى مباريات المونديال بجوار السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الفيفا، ونجوم منتخب البرازيل السابق رونالدو وكافو وروبرتو كارلوس.

FIFA are facing questions after celebrity chef Nusret Gokce – popularly known as Salt Bae – somehow gained access to the pitch after the World Cup final and was seen touching the iconic trophy.#FIFAWorldCup #Qatar2022 pic.twitter.com/Mj0S8TpWzS

— Bolarinwa Olajide (@iambolar) December 20, 2022