بعد إنجاز المغرب.. رئيس “الكاف” يتوقع بلوغ أحد منتخبات أفريقيا نهائي كأس العالم 2026

قال باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) إن بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022 هي أفضل نسخة في تاريخ المونديال، وإن التنظيم والاستضافة كانا رائعين.

وأضاف -خلال مؤتمر صحفي في جوهانسبورغ- أنه فخور بالأداء والإنجاز التاريخي الذي حققه منتخب المغرب بالتأهل للمرة الأولى في تاريخ القارة للمربع الذهبي ببطولة كأس العالم، بجانب العروض الرائعة لمنتخبات السنغال والكاميرون وتونس وغانا.

وفي 10 ديسمبر/كانون الأول الجاري، أصبح المنتخب المغربي أول منتخب عربي وأفريقي يتأهل لنصف النهائي في كأس العالم لكرة القدم، بعد فوزه على المنتخب البرتغالي في ملعب الثمامة.

وكان منتخب الكاميرون قد تمكّن قبل نحو نصف قرن من كسر عقدة هزائم منتخبات أفريقيا أمام البرازيل في المونديال.

Le Président de la CAF, Dr Patrice Motsepe : « Notre objectif de voir une nation africaine remporter la coupe du monde de la FIFA est vivant et à portée de main » https://t.co/Jk45i4dLpe — CAF Media (@CAF_Media) December 21, 2022

وفي 4 ديسمبر الجاري، فازت الكاميرون على البرازيل ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة في المجموعة السابعة لمونديال قطر 2022 بملعب لوسيل، وبذلك أصبح منتخب الكاميرون أول منتخب بالقارة السمراء يتفادى الهزيمة، بل يحقق الفوز على منتخب السامبا صاحب الألقاب الخمسة في عدد التتويجات بكأس العالم.

وأكد رئيس الكاف أن الدول الأفريقية الـ54 فخورة جدًّا بانتصارات ونجاحات المنتخبات الأفريقية الخمسة في كأس العالم، إلى جانب التأهل التاريخي للمغرب إلى نصف النهائي، وكونه أول دولة أفريقية وعربية تتأهل لهذه المرحلة من المونديال.

وقال إنه يتنبّأ ببلوغ أحد منتخبات القارة السمراء نهائي كأس العالم 2026 بعد الإنجاز الكبير الذي حققه أسود الأطلس، مضيفًا أن الهدف الرئيسي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم هو أن تفوز دولة أفريقية بكأس العالم، وهو هدف في متناول اليد، وفق تعبيره.

وسيشهد مونديال 2026 وجود 9 أو10 منتخبات من القارة السمراء بدلًا من 5 منتخبات شاركت في مونديال قطر 2022.

وتستضيف ثلاث دول هي الولايات المتحدة وكندا والمكسيك نهائيات كأس العالم 2026.