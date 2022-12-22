بعد الإنجاز التاريخي في المونديال.. المغرب يحقق قفزة هائلة في تصنيف الفيفا

حقق منتخب المغرب قفزة كبيرة وبات على وشك اختراق المراكز العشرة الأولى في أحدث تصنيف صادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

واحتل المغرب المركز الحادي عشر بعد تقدمه 11 مركزًا، حيث بات أسود الأطلس أكثر من حققوا قفزة هذا العام بعد أن جمعوا 142 نقطة خلال الأشهر 12 الماضية.

وخاض منتخب المغرب مسيرة رائعة نحو الدور قبل النهائي لكأس العالم في قطر، قبل أن يخسر أمام كرواتيا في مباراة تحديد المركز الثالث.

المغرب تحقق القفزة الأعلى ثم كرواتيا 🇲🇦 والبرازيل لا تزال على القمة 🇧🇷 هكذا جاء ترتيب فرق كأس العالم FIFA في التصنيف الرسمي الأخير 📈 pic.twitter.com/VWff056Oux — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) December 22, 2022

وتقدمت الأرجنتين مركزًا واحدًا لتصبح الثانية على العالم خلف غريمتها اللدودة البرازيل بعد فوزها بكأس العالم.

وسجل قائد الأرجنتين ليونيل ميسي هدفين وسجل ثانية خلال ركلات الترجيح ليقود منتخب بلاده للفوز 4-2 بركلات الترجيح على فرنسا يوم الأحد الماضي، حيث انتهى الوقت الأصلي للقاء بالتعادل 3-3 بعد 120 دقيقة من الإثارة.

البرازيل على القمة 🇧🇷 الأرجنتين وفرنسا يتقدمان خطوة 🇦🇷🇫🇷 كرواتيا تقفز القفزة الأكبر 🇭🇷 وتراجع بلجيكا وإسبانيا 🇧🇪🇪🇸 هكذا جاء ترتيب FIFA للمنتخبات لهذا الشهر 📈 pic.twitter.com/kpXFNph9gX — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) December 22, 2022

وكان من شأن الفوز في الوقت الأصلي أو الإضافي أن يدفع الأرجنتين إلى صدارة الترتيب، لكنها باتت تحتل المركز الثاني خلف البرازيل بطلة العالم 5 مرات والتي تتقدم عليها الآن بفارق هزيل في النقاط.

وتقدمت فرنسا نحو المركز الثالث ليتقدم الفريقان اللذان بلغا نهائي كأس العالم بقطر على بلجيكا التي فشلت في بلوغ مراحل خروج المغلوب.

وتأتي كرواتيا، وصيفة بطلة كأس العالم في روسيا قبل 4 سنوات، في المركز السابع خلف إنجلترا وهولندا.