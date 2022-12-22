بعدما ارتداه ميسي.. الجزيرة مباشر ترصد إقبال الأرجنتينيين على شراء البشت القطري (فيديو)

رصدت عدسة الجزيرة مباشر إقبال جمهور بطولة كأس العالم قطر 2022 على شراء البشت القطري، وذلك اقتداءً بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قد ساعد النجم الأرجنتيني على ارتداء البشت القطري، بعد فوز منتخب راقصي التانغو بمونديال 2022 والتتويج بكأس العالم.

وعقب هذه الصورة التاريخية، أقبل جمهور كبير من مختلف أنحاء العالم على شراء البشت القطري.

وفي حديثهم للجزيرة مباشر، قال عدد من الجمهور الأرجنتيني إنهم لم يعرفوا شيئًا عن هذا الرداء قبل أن يرتديه لاعبهم المفضل، لكنهم أبدوا إعجابهم به وفهموا أنه تكريم يليق بأفضل لاعب في المونديال، ولا سيما أن أمير قطر كان يرتدي هذا النوع من البشت في الصورة نفسها.

وقالت شابة من الصين، إنها رأت البشت للمرة الأولى في لحظة تكريم ميسي، وأعجبها جدًّا لدرجة أنها بحثت عن الأماكن التي يمكن أن يُباع فيها، وعلمت أنه متاح في سوق واقف فأسرعت لشرائه.

وأضافت أنها ترتدي البشت لأنه مميز ويوثق لحظات تاريخية وذكريات طيبة من زيارتها لقطر.

و”البشت” القطري التقليدي هو زي رسمي في البلاد، يُلبَس في المناسبات الوطنية والاجتماعية والأعياد والأعراس. وهو عباءة يرتديها الرجال منذ القدم، وله أنواع كثيرة بأسعار مختلفة.

وفي حديث سابق للجزيرة مباشر، قال الإعلامي القطري جابر الحرمي إن إلباس أمير البلاد ميسي البشتَ له دلالة رمزية عالية، إذ يشير إلى أن المكانة التي يتمتع بها الشخص المُهدَى إليه البشت مرموقة، ومع إلباسه إياه تزداد قيمته.