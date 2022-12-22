الظاهرة رونالدو يشكر قطر ويتحدث عن “نسخة تاريخية” من كأس العالم (صور)

وجّه النجم البرازيلي السابق (رونالدو دا ليما) الشكر لدولة قطر على استضافة نسخة “تاريخية” من كأس العالم، معبرًا عن إعجابه بالتنظيم الذي شهدته البطولة.

وشارك رونالدو عبر حسابه على إنستغرام صورًا وثقت المدة التي قضاها في قطر، من بينها صورته مع الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وصور مع نجوم البرازيل السابقين الذين حضروا البطولة مثل كافو وريفالدو ورونالدينيو.

وكتب رونالدو “كأس العالم هو الحدث الأروع على وجه الأرض، ويتجاوز الأمر الترفيه بكثير، كرة القدم أداة قوية للسلام، وتعزز العلاقات بين الشعوب”.

وأشاد رونالدو بما قدمته قطر خلال البطولة، من قدرة على دمج مختلف الثقافات إلى حفل الافتتاح “المذهل”، وكذلك ما قدمته على مستوى الملاعب والتنظيم.

وأكد رونالدو أن التكنولوجيا كانت العنصر الأبرز في المونديال، وعلّق “كانت التكنولوجيا هي ذروة كأس العالم في قطر، وإضافة إلى ذلك، أعطتنا أول دولة في الشرق الأوسط تستضيف المونديال نموذجًا مميزًا في عملية التنقل، من خلال نظام نقل مبتكر ومستدام ومجاني”.

كما امتدح رونالدو فكرة ملعب 974 الذي يدعم الاستدامة وسيجري تفكيكه بالكامل بعد المونديال، وهو ما يقلل من تكلفة البناء والصيانة ويسمح بإعادة استخدام الموارد.

وختم رونالدو حديثه قائلًا “لعل الأبواب التي فتحت لاستقبال البطولة (مع أكثر من مليون سائح) لا تغلق الآن، وأترك هنا شكري للمضيفين العرب على هذه النسخة التاريخية”.

وكان المنتخب البرازيلي قد غادر البطولة من الدور ربع النهائي أمام كرواتيا، بالرغم من بدايته المميزة في دوري المجموعات، ويعد رونالدو دا ليما أحد أبرز لاعبي كرة القدم في تاريخها، وهو الهداف التاريخي لمنتخب البرازيل في كأس العالم، وقاد بلاده للتتويج بكأس العالم عام 2002.

يشار إلى أن بطولة كأس العالم في قطر سجّلت العديد من الأرقام الجديدة، أبرزها: حضور جماهيري في مدرجات الملاعب تجاوز 3 ملايين و400 ألف مشجع، ما يعدّ دليلًا على نجاح قطر في تنظيم نسخة استثنائية.

وأثنى محللون وشخصيات عامة وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي على هذه النسخة الاستثنائية من كأس العالم، مؤكدين أنها “أفضل نسخة في التاريخ”، معربين عن شكرهم لقطر.