غوارديولا: ميسي الأفضل على مر العصور حتى بدون كأس العالم

قال الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، الأربعاء، إن ليونيل ميسي يستحق لقب أفضل لاعب على مر العصور حتى بدون الفوز بكأس العالم.

وقاد ميسي منتخب الأرجنتين للفوز على فرنسا بركلات الترجيح في نهائي كأس العالم يوم الأحد الماضي.

كما فاز اللاعب البالغ من العمر 35 عاما، والذي استمتع بفترة عامرة بالألقاب تحت قيادة غوارديولا خلال وجوده في برشلونة، بجائزة أفضل لاعب في كأس العالم قطر 2022.

وقال غوارديولا للصحفيين قبل مواجهة ليفربول في الدور الرابع لكأس الرابطة غدا الخميس “إنه بلا شك أفضل لاعب على مر العصور. بالنسبة لي هو الأفضل. لا أعتقد أن أي لاعب آخر يمكنه مضاهاة مع فعله ميسي”.

وأضاف “الناس الذين شاهدوا بيليه وألفريدو دي ستيفانو أو دييغو مارادونا تكون وجهة نظرهم عاطفية. لكن على الجانب الآخر حتى لو لم يفز (ميسي) بكأس العالم لن يتغير رأيي”.

وقال غوارديولا إن لاعبي سيتي الستة عشر الذين شاركوا في كأس العالم سيعودون تدريجيا للتركيز على مهمتهم مع النادي.

وأضاف “اليوم، عاد 6 لاعبين. خاضوا تجربة فريدة. آمل أن يعودوا في حالة معنوية مرتفعة وفي غضون 4 سنوات يمكنهم الحصول على تجربة أخرى في كندا والمكسيك والولايات المتحدة”.

وتابع “اللاعبون الذين شاركوا في كأس العالم في حالة أفضل من اللاعبين الموجودين هنا. سيرجيو (جوميز) وإرلينغ (هالاند) ورياض (محرز) وكول (بالمر) فقدوا الإيقاع قليلا مقارنة بالثنائي رودري ومانويل أكانجي”.

وأشار إلى أنه ليس قلقا بشأن شهري مارس/آذار أو أبريل/نيسان، وقال “خاض كل لاعب الآن بطولة مختلفة مع مدرب مختلف. لدينا مباراة مهمة غدا، ثم (في الدوري الإنجليزي الممتاز) ضد ليدز (يونايتد). جدول يناير/كانون الثاني يتطلب الكثير من العمل لذلك نريد إعادتهم في أسرع وقت ممكن”.