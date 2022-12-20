صور ميسي مع كأس العالم تفجّر تفاعلا غير مسبوق وتكسر الرقم القياسي (شاهد)

فجّرت صور القائد الأرجنتيني ليونيل ميسي مع كأس العالم في قطر تفاعلا غير مسبوق عبر حسابات البرغوث على منصات التواصل المختلفة.

وحقق أول منشور لميسي عبر إنستغرام عقب التتويج، الذي نشر خلاله صورا من الاحتفال في الملعب، نحو 63 مليون إعجاب، إلى جانب أكثر من 1.7 مليون تعليق حتى كتابة التقرير.

وكتب ميسي على الصورة “حلمت به مرات عدة. أردته كثيرا لدرجة أني لا أستطيع تصديق ذلك. شكرا جزيلا لعائلتي ولكل من يدعمني وأيضا لكل من آمن بنا، نُظهر مرة أخرى أننا -نحن الأرجنتينيين- عندما نكافح معا ونتحد، نكون قادرين على تحقيق ما شرعنا في القيام به. الاستحقاق ينتمي إلى هذه المجموعة التي تفوق الأفراد، إنها قوة الجميع الذين يناضلون من أجل الحلم ذاته الذي كان أيضا حلم جميع الأرجنتينيين. لقد فعلناها”.

وبمنشوره الرئيسي، كسر ميسي الرقم القياسي لأكثر صورة حصلت على إعجابات في تاريخ إنستغرام، متفوقا على حساب البيضة الشهير الذي وصل عدد الإعجابات على الصورة الرئيسية هناك 57 مليونا.

ونشر ميسي صورة أخرى له مع الكأس من الطائرة تجاوزت 36 مليون إعجاب إلى جانب ما يقرب من نصف مليون تعليق.

الأمر لم يختلف كثيرا في فيسبوك، إذا حقق المنشور الأول لميسي أكثر من 9.3 ملايين إعجاب، إلى جانب أكثر من 900 ألف مشاركة و830 ألف تعليق.

بينما حققت الصورة الثانية لميسي أكثر من 9.4 ملايين إعجاب و270 ألف مشاركة، إلى جانب أكثر من 555 ألف تعليق حتى الآن.

كما حقق القائد الأرجنتيني -الذي يمتلك 110 ملايين متابع عبر فيسبوك- رقما استثنائيا عبر إنستغرام حيث اقترب عدد متابعيه من 404 ملايين، ليحتل المرتبة الثانية بين أكثر المشاهير متابعة عبر المنصة، خلف كريستيانو رونالدو المتصدر.