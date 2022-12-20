مئات الآلاف من المغاربة يستقبلون “أسود الأطلس” بعد الإنجاز التاريخي في مونديال قطر (فيديو)

استقبل مئات الآلاف من المغاربة بالعاصمة الرباط، اليوم الثلاثاء، منتخب بلادهم قادما من قطر بعد حصوله على المركز الرابع في بطولة كأس العالم، بعد أن حطت الطائرة التي تقل المنتخب بالمطار.

واحتشد المواطنون على طول الشوارع التي تمر منها الحافلة التي تقل أفراد المنتخب، وحمل اللاعبون العلم المغربي وهم يهتفون لوطنهم وحيّوا المواطنين على جنبات الشوارع، وسط حضور مسؤولين وأهالي اللاعبين.

وامتلأ شارع محمد الخامس (حيث مبنى البرلمان) وشارع الحسن الثاني بالمواطنين حاملين العلم المغربي وقميص المنتخب، كما اكتظت مختلف الشوارع ما بين المطار والقصر الملكي في الرباط حيث وجهتهم.





وخصصت ولاية (محافظة) أمن الرباط أكثر من 8 آلاف فرد من الشرطة والقوات العمومية لتأمين الطرق والممرات التي ستسلكها حافلة المنتخب المغربي. وستكون المهمة الأساسية لتلك القوات توفير الأجواء الآمنة للاحتفال في أحسن الظروف، وضمان انسيابية السير وصون سلامة المواطنين.

وقالت المديرية العامة للأمن الوطني في بيان لها إنها “خصصت بروتوكولا للأمن والسلامة لتأمين الاحتفالات الجماهيرية المنتظرة”.

ونجح المغرب في كتابة تاريخ جديد للكرة العربية والأفريقية بعد تأهله إلى الدور نصف النهائي عقب الفوز على البرتغال أحد المرشحين للظفر بالكأس، بهدف أحرزه يوسف النصيري.

وبات المغرب ثالث منتخب من خارج أوربا وأمريكا الجنوبية يتأهل إلى المربع الذهبي في نهائيات كأس العالم بعد الولايات المتحدة عام 1930 وكوريا الجنوبية في 2002.