بعد إهدارهما ركلتي ترجيح.. إساءات عنصرية بحق لاعبَي فرنسا عقب الهزيمة في نهائي كأس العالم

ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن مهاجم فرنسا كينغسلي كومان ولاعب الوسط أوريلين تشواميني تعرضا لإساءات عنصرية عبر الإنترنت بعد أن أهدرا ركلتي ترجيح في نهائي كأس العالم أمام الأرجنتين.

وأنقذ حارس الأرجنتين إيميليانو مارتينيز تسديدة كومان، بينما سدد تشواميني بعيدا، ليحصد منتخب الأرجنتين لقبه الثالث في كأس العالم والأول منذ 1986.

ونشر نادي بايرن ميونيخ الذي يدافع كومان عن ألوانه رسالة دعم للاعب (26 عاما)، منددا بالتعليقات العنصرية ضده.

The FC Bayern family is behind you, King. Racism has no place in sport or our society. pic.twitter.com/9Mvhrt0Zc9

وقال على تويتر “عائلة بايرن تقف خلفك أيها الملك. العنصرية لا مكان لها في الرياضة أو في مجتمعنا”.

ويأتي الحادث بعد الإساءة العنصرية التي استهدفت لاعبي إنجلترا ماركوس راشفورد وجيدون سانشو وبوكايو ساكا بعد الهزيمة في نهائي بطولة أوربا 2020 أمام إيطاليا العام الماضي.

وأهدر اللاعبون الثلاثة ركلات ترجيح ليتعرضوا لهجوم كبير على وسائل التواصل الاجتماعي بعد المباراة.

Seeing a bunch of racist comments including monkey and gorilla emojis all over the official Insta account of France

Soccer player Kingsley Coman.

This comes over 2 years after Insta promised to better to address racial abuse directed at England soccer players in euro 2020 final

— Shirin Ghaffary (@shiringhaffary) December 18, 2022