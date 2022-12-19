“كنا أبطالا بجدارة”.. مدرب الأرجنتين: يجب حفظ مكان لميسي في كأس العالم 2026

هزمت الأرجنتين فرنسا بركلات الترجيح وأصبحت بطلة العالم، ونال الفريق كأس العالم في مونديال قطر 2022، وهي المرة الثالثة التي يفوز فيها بالكأس.

ووصف ليونيل سكالوني مدرب منتخب التانغو -في مؤتمر صحفي أمس الأحد، بعد التتويج- مباراة النهائي التي جمعتهم بمنتخب فرنسا بأنها “مجنونة”.

وأضاف “لعبنا مباراة رائعة ولم نتمكن من حسمها في تسعين دقيقة الأولى، الشعور الآن هو الأفضل لم يكن في خططي أن أكون بطلًا للعالم، أهم شيء هو الطريقة التي حققنا بها اللقب”.

الأرجنتين تعرف طريقها إلى اللقب مع المدربين الشباب 👌 سيزار لويس مينوتي فعلها في 1978 💪 وسكالوني يكرر الأمر في 2022 🤩 ليصبح خامس أصغر مدرب في التاريخ يتوج بلقب #كأس_العالم_FIFA 🇦🇷 — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) December 19, 2022

واستطرد سكالوني “روح هذا الفريق لا تستسلم أبدًا. عانينا بعد أن سجلت فرنسا أهدافها، لكن الفريق واصل المحاولة. هؤلاء اللاعبون يلعبون من أجل الشعب ويلعبون للجماهير الأرجنتينية. ليس هناك فخر أكبر من القدرة على اللعب لبلدك. لقد كنا أبطالًا بجدارة”.

ورفض سكالوني الرد على لاعب منتخب فرنسا كليان مبابي، الذي صرح في مايو/ أيار الماضي للصحافة بأن “كرة أمريكا الجنوبية ليست بمستوى الكرة الأوربية”، وذكر منتخب الأرجنتين تحديدًا مشددًا على أن بطل العالم سيكون أوربيا.

وردّ مدرب أبطال العالم على ذلك بالقول “أريد أن أحتفل الآن. كرة القدم في أمريكا الجنوبية من الدرجة الأولى، ويبدو أنه أسيء تفسير كلمات مبابي. هذه قضية محسومة”.

وأكد النجم ليونيل ميسي في أكثر من مناسبة أنها ستكون نهائيات كأس العالم الأخيرة له، لكن سكالوني قال إنه يحتفظ له بمكان في البطولة المقبلة.

وقال “سيكون من الضروري حفظ مكان لميسي في كأس العالم المقبلة، يجب أن ينقذ الرقم عشرة، ما ينقله ميسي لزملائه لم نره قط”.

وقاد الساحر ليونيل ميسي المنتخب الأرجنتيني للتتويج بلقب كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه والأولى منذ 36 عاما بعد الفوز على نظيره الفرنسي (4-2) بالركلات الترجيجية، أمس الأحد، في المباراة النهائية لكأس العالم قطر 2022 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل (3-3).