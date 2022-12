تقارير تحدثت عن تجدد الخلاف مع المدرب.. بنزيما يعلن نهاية مسيرته الدولية (صورة)

أعلن المهاجم كريم بنزيما، الاثنين، عن “نهاية” مسيرته مع منتخب فرنسا في رسالة نشرها على تويتر في اليوم التالي لخسارة الزرق أمام الأرجنتين 2-4 بركلات الترجيح (الوقتان الأصلي والإضافي 3-3) في مباراة النهائي لمونديال قطر 2022.

وكتب بنزيما الذي يحتفل اليوم بعيد ميلاده الخامس والثلاثين وصاحب الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2022 على حسابه مرفقا صورته بألوان المنتخب الفرنسي “لقد بذلت الجهود والأخطاء التي كان يجب أن ارتكبها للوصول إلى ما أنا عليه اليوم، وأنا فخور بذلك! لقد كتبت قصتي، وقصتنا وصلت إلى نهايتها”.

وغاب بنزيما عن منتخب بلاده في كأس العالم بسبب الإصابة، وأثيرت تقارير عن خلافه مع المدرب ديدييه ديشامب لعدم ضمه في النهائي رغم تعافيه.

واضطر بنزيما إلى مغادرة معسكر فرنسا في قطر قبل يوم من انطلاق كأس العالم لتعرضه لإصابة عضلية خلال التدريبات، ولم يقرر ديشامب استدعاء بديل له.

J’ai fait les efforts et les erreurs qu’il fallait pour être là où je suis aujourd’hui et j’en suis fier !

J’ai écrit mon histoire et la nôtre prend fin. #Nueve pic.twitter.com/7LYEzbpHEs

— Karim Benzema (@Benzema) December 19, 2022