نهائي مونديال قطر.. كيليان مبابي وجها لوجه أمام ليونيل ميسي

على أرضية ملعب لوسيل، يواجه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي زميله في نادي باريس سان جيرمان وغريمه اليوم كيليان مبابي، مساء الأحد، في مباراة البحث عن الذهب وكأس العالم قطر 2022، وذلك في تمام السادسة مساءً بتوقيت الدوحة.

ميسي

نجم طفولته بابلو أيمار، وفي صغره كان يقارَن بدييغو أرماندو مارادونا.

لعب تحت إدارة عدد من المدربين، هم فرانك ريكارد، جوزيه بيكرمان، ألفيو باسيلي، بيب جوارديولا، دييغو مارادونا، سيرجيو باتيستا، أليخاندرو سابيلا، تيتو فيلانوفا، تاتا مارتينو، لويس انريكي، إدجاردو باوزا، إرنيستو فالفيردي، خورخي سامباولي، ليونيل سكالوني، كيكي سيتيان، رونالد كومان، ماوريسيو بوتشيتينو، كريستوف جالتييه.

القدم المفضلة اليسرى، طول قامته 170 سنتيمترًا.

Gary Lineker has reserved the highest praise for Lionel Messi 👏🇦🇷 #FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 18, 2022

كيليان مبابي

نجم طفولته كريستيانو رونالدو، وفي صغره كان يقارَن بكل من تييري هنري ورونالدو.

لعب تحت إدارة عدد من المدربين، هم ليوناردو جارديم، ديدييه ديشامب، أوناي إمري، توماس توشيل، ماوريسيو بوتشيتينو، كريستوف غالتييه.

القدم المفضلة اليمنى، طول قامته 178 سنتيمترًا.

Just to get you warmed up for later 🔥 #FIFAWorldCup #Qatar2022 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 18, 2022

ما يمكن لكل منهما أن يحققه اليوم

ميسي:

إن لعب أمام فرنسا، فستكون تلك مباراة ميسي رقم 26 في نهائيات كأس العالم، لينتزع الرقم القياسي من لوثار ماثيوس (25).

إن فازت الأرجنتين في الوقت الأساسي أو الإضافي، فإن ميسي سيعادل رقم ميروسلاف كلوزه في عدد الانتصارات المحققة بنهائيات كأس العالم (17).

قد يصبح ميسي ثاني لاعب يفوز بكرة (أديداس) الذهبية لأكثر من مرة واحدة في بطولة كأس العالم، حيث سبق له الفوز باللقب خلال نهائيات البرازيل 2014.

مبابي:

يمكن لمبابي الذي سجل في نهائي فرنسا أمام كرواتيا سنة 2018 أن يصبح اللاعب الخامس الذي يسجل في أكثر من مباراة نهائي ضمن بطولة كأس العالم بعد فافا وبيليه وبول بريتنر وزين الدين زيدان.

قد يصير مبابي أول لاعب يسجل هدفين من خارج مربع العمليات في نهائيات كأس العالم.

مبابي وميسي لهما الهدف نفسه، وسيصبحان أول غريمين ينتميان إلى النادي نفسه يسجلان في مباراة نهائي كأس العالم.

وتعود أول مرة سجل فيها زميلان في النادي ذاته ضمن النهائي إلى 1974، حين سجل لاعبا بايرن ميونخ بول بريتنر وجيرد مولر لصالح ألمانيا الغربية.

It all comes down to this 😤 #FIFAWorldCup #Qatar2022 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 17, 2022

معلومات إضافية عن النجمين

فايزة لعماري -والدة مبابي– كانت لاعبة ضمن تشكيل المنتخب الفرنسي لكرة اليد سابقًا.

يوجد ميسي براتبه السنوي وكل مداخيله من عقود الرعاية بـ130 مليون دولار أمريكي، على رأس قائمة (فوربس) السنوية لأعلى الرياضيين أجرًا لسنة 2022 يليه لوبرون جيمس (121.2 مليون دولار) وكريستيانو رونالدو (115 مليون دولار) ونيمار (95 مليون دولار) وستيف كوري (92.8 مليون دولار).

احتل مبابي براتبه السنوي وكل مداخيله من عقود الرعاية بـ43 مليون دولار أمريكي، المركز الرابع على قائمة فوربس السنوية لأعلى الرياضيين أجرًا تحت عمر 25 لسنة 2022 متقدمًا على أسماء مثل مارشون لاتيمور (40.9 مليون دولار) وديفين بوكر (30.9 مليون دولار) وجايك بول (38 مليون دولار). وقد تصدّر القائمة نفسها كل من ماكس فيرستابن (48 مليون دولار) وناعومي أوساكا (59.2 مليون دولار) وجوش آلن (67 مليون دولار).

ليونيل سكالوني كان زميل ميسي في المنتخب في نهائيات ألمانيا 2006، وقد خسر المنتخب الأرجنتيني لأصحاب الأرض في ضربات الترجيح في ربع النهائي حيث حافظ ينس ليمان على شباكه نظيفة من أي أهداف.

بلغت سرعة مبابي القصوى 38 كيلومترًا في الساعة حين سجل لصالح باريس سان جيرمان في شباك موناكو سنة 2019، والمدهش أن ذلك الرقم متوسط السرعة التي سجلها أوسين بولت في سباق 100 متر ببرلين، سنة 2009.