من غيغيا وبيليه إلى زيدان وإنييستا.. كيف صنعت مباريات نهائي كأس العالم الأبطال؟

من محطم قلوب البرازيليين غيغيا إلى صانع التاريخ الإسباني إنييستا، حددت مآثر نهائيات كأس العالم مجموعة من النجوم. ويوفر نهائي مونديال قطر 2022، اليوم الأحد، الفرصة لمجموعتين من اللاعبين لتكريس أسمائهم في تاريخ كرة القدم.

تستهدف كل من فرنسا والأرجنتين تحقيق لقب كأس العالم للمرة الثالثة، في حين توفر المسابقة حبكة فرعية مثيرة للفضول في معركة التفوق العالمي بين المنافسين على الحذاء الذهبي كيليان مبابي وليونيل ميسي.

من المستحيل التنبؤ بنتيجة المباراة رقم 64 من هذه البطولة، لكن الشيء الوحيد المؤكد هو أن الأحداث في استاد لوسيل ستخلق أبطالًا مدى الحياة.

وهذه نظرة على مزيج من اللاعبين الراسخين الذين سرقوا العرض في أكبر مباراة على الإطلاق.

ألسيدس غيغيا (أوروغواي 2-1 البرازيل 1950)

ليست نهائيًّا بالمعنى التقليدي، لكن المباراة الختامية والحاسمة لبطولة 1950 تضمنت ما يكفي من المؤامرات والدراما للحفاظ على اللقب.

احتاجت البرازيل إلى التعادل فقط مع أوروغواي أمام 174 ألفًا تقريبًا بملعب ماراكانا في ريو دي جانيرو للفوز بكأس العالم للمرة الأولى.

بالنسبة لمنافسهم الأمريكي الجنوبي، كان الفوز أو الفشل، إذ كان يكفيهم فقط الفوز لتصدّر المجموعة المكونة من أربعة فرق.

كان كل شيء هادئًا عندما تقدمت البرازيل بهدف بعد 66 دقيقة، لكن خوان ألبرتو شيافينو أدرك التعادل بصناعة غيغيا، قبل أن يسجل غيغيا نفسه هدفًا سحب الهواء من رئتي السكان المحليين الصاخبين أثناء التقدم في النتيجة.

اكتسب غيغيا الخلود الكروي في وطنه. هل سامحته البرازيل؟ بشكل مؤكد.

وفي 2009، تمت دعوة غيغيا للعودة إلى مسرح “جريمته” لزرع آثار أقدامه المدمجة جنبًا إلى جنب مع آثار بيليه وأوزيبيو وفرانز بيكنباور في قاعة مشاهير ماراكانا.

بيليه (البرازيل 5-2 السويد 1958)

بيليه كانت له كلمة كبيرة في نهائيات كأس العالم للبرازيل، لقد كان في أفضل حالاته عندما قدّم فريق ماريو زاجالو أداءً بارعًا للفوز في مكسيكو سيتي عام 1970.

ولكن قبل 12 عامًا في السويد، كان المهاجم الشاب يبلغ من العمر 17 عامًا فقط، وكان يعاني في البداية مشكلة في الركبة.

استعاد بيليه لياقته ولم ينزعج من مسؤولية محاولة الفوز بأول كأس عالم لبلاده، حيث سجل ثلاثية في الفوز 5-2 في نصف النهائي على فرنسا.

فازت البرازيل على أصحاب الأرض بخماسية مقابل هدفين في المباراة النهائية، سجل حينها بيليه هدفين، أحدهما عندما رفع الكرة بشكل رائع فوق المدافع سريع قبل أن يضعها في الشباك، وهو هدف يُعَد من بين أفضل الأهداف التي تم تسجيلها في أي كأس عالم.

جيوف هورست (إنجلترا 4-2 ألمانيا الغربية 1966)

كان هيورست هو الرجل المثالي في المكان المناسب عندما أصيب جيمي جريفز في المباراة الأخيرة للمجموعة ضد فرنسا.

سجل المهاجم البديل الهدف الوحيد في مباراة ربع النهائي ضد الأرجنتين ليحتفظ بمركزه الأساسي -بشكل مثير للجدل بالنظر إلى سجل أهداف جريفز الشهير- قبل الفوز في دور الأربعة على البرتغال ثم نهائي ويمبلي ضد ألمانيا الغربية.

أدرك هورست التعادل في الوقت الأصلي ضد الألمان، ثم سجلت ألمانيا الغربية في وقت متأخر، مما دفع المدير الفني ألف رامزي إلى إرسال لاعبيه لوقت إضافي برسالة مفادها “لقد فزتم بها مرة، الآن عليكم أن تذهبوا إلى هناك وتفوزوا بها مرة أخرى”.

سجل هورست هدفين آخرين استجابة لدعوة رامزي، وأصبح الرجل الأول -والوحيد- الذي يحرز ثلاثية في نهائي كأس العالم.

جيرد مولر (ألمانيا الغربية 2-1 هولندا 1974)

انتصار آخر لبلد مضيف في كأس العالم حققه لاعب هداف، إذ سجل جيرد مولر الرائع 10 أهداف في المكسيك 1970 -كان هناك 95 هدفًا في البطولة بأكملها- ولكن على الرغم من ثنائية مولر في نصف النهائي، فقد هُزمت ألمانيا الغربية 4-3.

بعد 4 سنوات ضد هولندا، تقدّم أصحاب الأرض في وقت مبكر بميونخ، لكن باول بريتنر أدرك التعادل من ركلة جزاء، وسجل مولر بشكل حاسم قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول ليحصل على مكانة بين ملوك كرة القدم الألمانية.

سجل المهاجم 4 أهداف “فقط” في البطولة، وتذكر عام 1970 بأنه “تجربة أفضل بكثير”. عندما سئل عن ذكرياته المفضلة في كأس العالم، كان مولر واضحًا، إذ قال “الفوز بكأس العالم بالطبع. في اليوم السابق، قرأت في إحدى الصحف أن العراف قال إن هولندا ستفوز. لقد فقدت النوم في تلك الليلة وأنا أفكر في الأمر، وآمل ألا يتحقق ذلك. عندما فزنا 2-1 كان شعورً رائعًا”.

ماركو تارديلي (إيطاليا 3-1 ألمانيا الغربية 1982)

سجل ماركو تارديلي هدفًا حاسمًا في صيف إسباني حار، لاعب خط الوسط الذي تألق في ليلة البرنابيو بعد أن أحرز الهدف الثاني لإيطاليا ضد ألمانيا الغربية.

حصل باولو روسي على الحذاء الذهبي وقدّم أحد أفضل العروض الفردية في كأس العالم عندما سجل هاتريك البرازيل في الدور الثاني. لكن احتفال تارديلي بقوة وهو يهز ذراعيه ويصرخ، هو الذي يجسد الفرحة في نهائي كأس العالم.

زين الدين زيدان (فرنسا 3-0 البرازيل 1998)

وُلد زين الدين زيدان في مرسيليا لأبوين جزائريين، وكان أحد نجوم منتخب فرنسا متعدد الأعراق الذي وحّد أمة ممزقة سابقًا قبل 24 عامًا.

في وقت لاحق، اعترف زيدان بأنه يخشى أن يؤدي الضغط على بلاده إلى قلة الثقة في فريق إيمي جاكيه، ومنع فرنسا من الفوز بكأس العالم لأول مرة.

طُرد لاعب الوسط في مباراة المجموعة الثانية بعد أن فقد أعصابه خلال كرة مع لاعب الوسط السعودي فؤاد أمين، فغاب زيزو عن مباراتين لكنه عاد إلى دور ربع النهائي ضد إيطاليا بلمسة ساحرة.

بحلول موعد المباراة النهائية، كان زيدان الرشيق لا يمكن المساس به، ويمكن القول إن هدفين برأسه في الشوط الأول هما أهم هدفين سُجّلا في تاريخ كرة القدم الفرنسية.

“الظاهرة” رونالدو (البرازيل 2-0 ألمانيا 2002)

بالنظر إلى الأحداث التي سبقت نهائي عام 1998، عندما كانت مشاركة رونالدو موضع تكهنات وظلت محاطة بالغموض، كان رونالدو الذي لعب في نهاية المطاف في باريس بمثابة الشبح بالنظر إلى كونه أحد المهاجمين البارزين في العالم.

بعد 4 سنوات، ارتقى بسمعته الرائعة، وسجل هدفي فوز البرازيل على ألمانيا في اليابان، وزاد رصيده في البطولة إلى 8 ليتوَّج بالحذاء الذهبي. ظل الثناء على رونالدو للأبد إلى حد كبير بسبب ما قدّمه في يوكوهاما قبل عقدين من الزمن.

أندرياس إنييستا (إسبانيا 1-0 هولندا 2010)

في كأس العالم 2010، كان ثلاثي (كامب نو) -تشافي هيرنانديز وسيرجيو بوسكيتس وإنييستا- نقطة ارتكاز نجاح إسبانيا.

ربما تكون مآثرهم بألوان النادي هي التي تتبادر إلى الذهن بسهولة، لكن الاستماع لاسم إنييستا سيجعلك تتذكر بشكل طبيعي نهائي جوهانسبرغ منذ 12 عامًا، بعدما قاد بلاده في الوقت المحتسب بدل الضائع إلى الفوز على هولندا وتتويج إسبانيا بكأس العالم للمرة الأولى.

هذه هي الأدلة، إذا كانت هناك حاجة إلى أي دليل على أن الأداء الذي يقدَّم في نهائي كأس العالم يتجاوز كل شيء آخر.