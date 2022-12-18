“تغيّر كثيرا عن 2018”.. ديشان: البعض في فرنسا يتمنى رؤية ميسي يرفع كأس العالم

أكد المدير الفني لمنتخب فرنسا ديدييه ديشان صعوبة مواجهة الأرجنتين في نهائي كأس العالم FIFA قطر 2022، وقال إن فريقه “يحافظ على هدوئه وتركيزه” على الرغم من مرض 5 من لاعبيه.

وأضاف ديشان خلال المؤتمر الصحفي للمباراة “نعمل لنكون جاهزين لتلك المباراة المهمة، ليس لدي أي تحديثات عن حالة الفريق الآن، لكننا سنعمل على مدار اليوم لتحديد كل شيء”.

وتابع “نريد أن نكون في أفضل حالاتنا قبل لقاء الغد، سكالوني أيضًا واجه بعض التحديات خلال طريقه، كما كان الوضع في لقاء السعودية. علينا أن نحتفظ بتركيزنا وهدوئنا، لكن هذا هو نهائي كأس العالم، وهدفنا أن نخرج حاملين للقب”.

وأوضح “أعلم أن هناك من يشجع الأرجنتين حتى في فرنسا، بين الفرنسيين والفرنسيات من يتمنى أن يرى ميسي يحمل كأس العالم!”.

إما أن يحقق ميسي البطولة الوحيدة التي تنقصه أو يتوج مبابي بثاني كأس عالم FIFA بعمر الـ23 🇦🇷🇫🇷 من سيخرج الليلة منتصرًا؟ 👀 — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) December 18, 2022

ميسي تغيّر كثيرًا

وبشأن ميسي، قال ديشان في تصريحات سابقة “سيحاول منتخب فرنسا الحد من خطورة ليونيل ميسي في المباراة، موضحًا أن هداف الأرجنتين لم يعد هو نفسه الذي واجهه منتخب فرنسا خلال كأس العالم في روسيا 2018”.

وأضاف “أشياء كثيرة تغيرت في ميسي مقارنة بالمباراة قبل 4 سنوات. ميسي يتألق حقًّا في هذه البطولة”.

واستطرد “قبل 4 سنوات كان الأمر مختلفًا، لقد لعب مهاجم وسط أمامنا ولم يكن كما توقعته حينها، لقد أصبح الآن يتمتع بكرة حقيقية، ويلمس الكرة كثيرًا، كما أنه لائق بدنيًّا”.

لكن المدير الفرنسي لمنتخب الديوك أكد أن الأرجنتين ستعمل أيضًا على إيقاف لاعبي فريقه، قائلًا “سنحاول الحد من خطورة ميسي. تمامًا مثلما ستحاول الأرجنتين إيقاف خطورة بعض لاعبي فريقي. لكن الأرجنتين لم تعد بالوضع نفسه الذي كانت عليه في السابق”.

إذا نجح ميسي في الفوز بكأس العالم FIFA اللية أين يتم تصنيفه بين أفضل لاعبي الكرة في التاريخ؟ — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) December 18, 2022

تفشي الإصابات بين لاعبي فرنسا

يعاني 5 لاعبين فرنسيين الإصابات بينهم المدافعون أوباميكانو وفاران وكوناتي، ومع ذلك قال ديشان إن فريقه “يحافظ على هدوئه وتركيزه”. وخاض المنتخب الفرنسي نصف النهائي دون أدريان رابيو ودايوت أوبايكانو أمام المغرب بسبب تعرّضهما للإصابة.

وأكد الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، أول أمس الجمعة، أن ثنائي الدفاع رفاييل فاران وإبراهيما كوناتي غابا عن التدريبات بسبب الإصابة أيضًا. وقال المدرب الفرنسي “كنا نفضل عدم مواجهة هذه الصعوبات لكننا نواجهها بأفضل ما نستطيع مع طاقمنا الطبي”.

بطل كأس العالم FIFA الليلة سيكون ــــــــــــــ؟ — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) December 18, 2022

نريد أن نصنع التاريخ

من جانبه، قال قائد المنتخب الفرنسي هوجو لوريس “لم نستعد أبدًا لهذا النوع من الأشياء، لكننا سنحاول الاستعداد للمباراة بأفضل ما في وسعنا. هذه أشياء لم نكن مستعدين لها لكننا نظل مركزين، وبالطبع نحن متحمسون للغاية للعب في نهائي كأس العالم”.

وأضاف “أرى فريقًا منظمًا وقويًّا من ناحية الدفاع، وشرسًا في الضغط، وجيدًا للغاية في تفكيك الخصم وانتهاز الفرص والأخطاء، ولديهم نجوم كبار على مر التاريخ، مارادونا سابقًا وميسي الذي هو أحد أساطير كرة القدم، الجميع يتطلع إلى مباراة الغد”.

وختم لوريس “أيًّا كان من سنواجه فالأمر سيان، هي مباراة مميزة أمام الأرجنتين ونتمنى أن تكون تاريخية لنا في فرنسا. لدينا المشجعون الفرنسيون كبداية، مباراة الغد مختلفة، ونريد أن نصنع التاريخ فيها، لأننا فعلنا الكثير، ستكون المواجهة الأصعب وعلينا أن نكون على أتم استعداد”.