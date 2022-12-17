أكثر من مجرد نصف نهائي.. أرقام قياسية تجسّد إعجاز المغرب في مونديال قطر

أذهل منتخب المغرب الجميع بمشواره الرائع في كأس العالم فيفا قطر 2022، حيث تخطى دور المجموعات واستطاع إقصاء إسبانيا والبرتغال والتأهل إلى نصف النهائي، قبل الخسارة أمام فرنسا بهدفين دون رد.

يواجه أسود الأطلس كرواتيا في مباراة تحديد المركز الثالث، مساء اليوم السبت، ولكنهم استطاعوا بالفعل حفر أسمائهم في التاريخ بعدد من الأرقام القياسية البارزة على المستوى القاري والإقليمي، هنا يستعرض الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) تلك الأرقام:

أطول سلسلة من دون خسارة أفريقيًّا

أصبح المنتخب المغربي صاحب أطول سلسلة من عدم الخسارة في كأس العالم على صعيد قارة أفريقيا، حيث تفادى الخسارة في ست مباريات متتالية، كانت البداية بالتعادل مع إسبانيا 2-2 في روسيا 2018 ثم التعادل مع كرواتيا في أولى مباريات قطر 2022، ثم الفوز على بلجيكا وكندا وإسبانيا (بركلات الترجيح) ثم على البرتغال.

من أجل كتابة التاريخ ✍️ المغرب تواجه كرواتيا والهدف هو تحقيق الميدالية البرونزية 🇲🇦🇭🇷🥉#كأس_العالم_FIFA | #قطر2022 pic.twitter.com/r30urMyZ5Y — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) December 17, 2022

الأكثر لعبًا في كأس العالم أفريقيًّا

يُطارد المغرب 3 أرقام قياسية جديدة خلال مواجهة كرواتيا، اليوم. أولًا، سيلعب المنتخب المغربي مباراته الـ23 في تاريخ كأس العالم ليقترب بذلك من الرقم القياسي المسجل باسم الكاميرون (26)، وإذا حقق أسود الأطلس الفوز قبل الوصول إلى ركلات الترجيح فسيعادل المغرب النسور الخُضر في صدارة الأكثر تحقيقًا للانتصارات في أم البطولات من منتخبات القارة السمراء، وإذا سجل 4 أهداف على الأقل فسيُعادل نيجيريا كذلك في صدارة الأكثر إحرازًا للأهداف في المونديال.

الأكثر حفاظًا على نظافة الشباك أفريقيًّا

المنتخب المغربي بحفاظه على نظافة شباكه خلال 5 مباريات من النسخة الحالية، رفع رصيده من المباريات دون استقبال أهداف في كأس العالم إلى 7، ليُعادل بذلك الرقم القياسي الذي يحمله منتخب نيجيريا.

وإذا حافظ أسود الأطلس على نظافة شباكهم خلال مواجهة كرواتيا فسينفردون بالرقم القياسي الأفريقي.

ثنائي الوسط الأفضل ـــــــــــــ؟ — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) December 17, 2022

الأكثر فوزًا في نسخة واحدة أفريقيًّا

فاز المغرب في 3 مباريات خلال كأس العالم قطر 2022 ليعادل بذلك رقم الكاميرون الخاص بأكبر عدد من الانتصارات في نسخة واحدة من أم البطولات، حدث ذلك خلال نسخة إيطاليا 1990 حين فاز الأسود على الأرجنتين ورومانيا وكولومبيا، والفوز على كرواتيا سيفك تلك الشراكة مع الكاميرون.

الثالث الذي يصل إلى نصف النهائي من خارج أوربا وأمريكا الجنوبية

المنتخب المغربي أصبح الـ25 الذي يتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم، وصار أيضًا الثالث الذي يتأهل للمربع الذهبي من خارج قارتي أوربا وأمريكا الجنوبية، إذ سبقته الولايات المتحدة 1930 وكوريا الجنوبية 2002، وأخيرًا أصبح أول منتخب أفريقي وعربي يصل إلى تلك المرحلة.

اختار تمثيل المغرب بلده الأم فنال أروع مكافأة في عيد ميلاده بلعب مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم FIFA 🎂 يتم اليوم عبد الصمد الزلزولي عامه الـ21 🎉 كل عام والشبل الصغير جناح أوساسونا الإسباني بخير 🇲🇦@EnMaroc | #كأس_العالم_FIFA | #قطر2022 pic.twitter.com/S8mkfRbpNI — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) December 17, 2022

الأكثر نقاطًا في دور المجموعات أفريقيًّا

جمع المنتخب المغربي 7 نقاط في دور المجموعات خلال قطر 2022 وهو رقم قياسي أفريقي، إذ لم يستطع أي منتخب تجاوز حاجز ست نقاط في النسخ السابقة من كأس العالم.

بونو الأفضل في القارة السمراء

أصبح ياسين بونو حارس مرمى المغرب أول حارس مرمى أفريقي يُحافظ على نظافة شباكه خلال 3 مباريات في نسخة واحدة من كأس العالم.

لعب حامي عرين أسود الأطلس 5 مباريات وغاب عن مواجهة بلجيكا في دور المجموعات للإصابة.

حفظ الله أسد المغرب ياسين بونو ❤ pic.twitter.com/K7lKzKHE6D — Screen Mix (@ScreenMix) December 10, 2022

أسود الأطلس الأفضل عربيًّا

حقق المنتخب المغربي جملة من الأرقام القياسية على مستوى الوطن العربي خلال مشاركته في كأس العالم قطر 2022، إذ أصبح أول منتخب عربي يتخطى دور الـ16 مرتين، وأول من يتأهل إلى ربع النهائي ونصف النهائي، والأكثر خوضًا للمباريات في تاريخ كأس العالم برصيد 22 مباراة (ستصبح 23 بعد مواجهة كرواتيا)، والأكثر إحرازًا للأهداف برصيد 19 هدفًا، وأول من يُحقق انتصارين في دور المجموعات وأول من يتصدر مجموعته وأول من يجمع 7 نقاط.

زياش الأكثر لعبًا للمباريات عربيًّا

وصل رصيد حكيم زياش من المباريات في كأس العالم إلى 9، وهو رقم قياسي عربي لم يتحقق سابقًا، وبهدفه ضد كندا أصبح صاحب أسرع هدف للعرب في المونديال (سجله بعد 3 دقائق و30 ثانية).