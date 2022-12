الفيفا يكشف عن موعد حفل توزيع جوائز “الأفضل” لعام 2022

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن موعد حفل جوائز “الأفضل” لعام 2022 ، والذي يقدم فيه الفيفا جوائزه للأفضل في فئات عديدة.

ويقام الحفل في 27 فبراير/شباط المقبل، فيما تبدأ عملية التصويت على الجوائز في 12 يناير/كانون الثاني المقبل.

وأشار الفيفا إلى أن التصويت سيكون على ما قدمه المرشحون في كل جائزة خلال الفترة من الثامن من أغسطس/آب 2021 إلى 18 ديسمبر/ كانون الأول 2022 وهو موعد المباراة النهائية لبطولة كأس العالم المقامة حاليًا في قطر.

وتقدم الجوائز لأفضل لاعبة، وأفضل لاعب، وأفضل مدرب للسيدات، وأفضل مدرب رجال، وأفضل حارسة مرمى، وأفضل حارس مرمى للرجال، وجائزة (فيفا) للعب النظيف، وجائزة ( فيفا) بوشكاش (جائزة أفضل هدف في العام)، وجائزة (فيفا) للجماهير.

