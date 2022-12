الفيفا يعلن استضافة المغرب كأس العالم للأندية العام القادم

أسند الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، اليوم الجمعة، استضافة بطولة كأس العالم للأندية إلى المغرب، وستنطلق المسابقة في فبراير/شباط المقبل.

وقرر الفيفا أيضًا زيادة عدد المشاركين في مونديال الأندية إلى 32 فريقا بدءًا من نسخة المسابقة لعام 2025.

ومن المقرر أن يقام مونديال الأندية خلال الفترة من 1 إلى 11 فبراير 2023، بالنظام القديم -بمشاركة 7 أندية- وسيلعب فيه أبطال القارات الست التابعين للفيفا، بالإضافة إلى ممثل عن البلد المضيف.

وأدلى السويسري جياني إنفانتينو -رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم- بهذا التصريح، الجمعة، بعد اجتماع مجلس الفيفا.

