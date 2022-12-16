الفيفا يعلن استضافة المغرب كأس العالم للأندية العام القادم

أسند الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، اليوم الجمعة، استضافة بطولة كأس العالم للأندية إلى المغرب، وستنطلق المسابقة في فبراير/شباط المقبل.

وقرر الفيفا أيضًا زيادة عدد المشاركين في مونديال الأندية إلى 32 فريقا بدءًا من نسخة المسابقة لعام 2025.

ومن المقرر أن يقام مونديال الأندية خلال الفترة من 1 إلى 11 فبراير 2023، بالنظام القديم -بمشاركة 7 أندية- وسيلعب فيه أبطال القارات الست التابعين للفيفا، بالإضافة إلى ممثل عن البلد المضيف.

وأدلى السويسري جياني إنفانتينو -رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم- بهذا التصريح، الجمعة، بعد اجتماع مجلس الفيفا.

Confirmed ✅ The FIFA Council has announced that Morocco will host the 2022 #ClubWC! 🏆 pic.twitter.com/y6p0EBYovP — FIFA.com (@FIFAcom) December 16, 2022

وتعد هذه المرة الثالثة التي تجرى فيها البطولة بالمغرب، الذي استضاف المسابقة من قبلُ عامي 2013 و2014.

وكان مقررا في الأصل إقامة البطولة بنظامها الجديد بمشاركة 24 فريقا للمرة الأولى عام 2021 في الصين، لكن تقرر إلغاؤها للسماح بإقامة بطولتي كأس الأمم الأوربية وكأس أمريكا الجنوبية 2020، عقب تأجيلهما لمدة عام بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد (المسبّب لمرض كوفيد-19).

ومن المقرر أن يشارك في البطولة 32 فريقًا بموجب خطة معدلة ستُطبّق لأول مرة عام 2025. وقد أشار إنفانتينو إلى أن التفاصيل الخاصة بتلك النسخة -بما فيها اختيار البلد المضيف وتحديد الموعد- تتعيّن مناقشتها والبتّ فيها لاحقًا.