الفيفا ينشر مقاطع من خلف الكواليس لحديث “الظاهرة” رونالدو مع الصحفيين والمؤثرين

نشر موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم مشاهد من وراء الكواليس مع النجم البرازيلي السابق رونالدو عندما تحدث إلى الصحفيين والمؤثرين في كأس العالم FIFA قطر 2022.

ويظهر في الفيديو (هنا) التحضيرات للقاء رونالدو من قِبل أكثر من 45 صحفيًا من جميع أنحاء العالم بالإضافة إلى بعض المؤثرين، حيث وقّع لهم على تذكارات وتحدث لهم عن عدة مواضيع تخص البرازيل.

وفي حديثه مع إحدى المؤثرات قال رونالدو عن لاعبي المنتخب البرازيلي إنهم ألهموا العديد من الأشخاص في كأس العالم، وأضاف “لقد عانى الأطفال وشهدنا بكاءهم مع الهزيمة، سيكونوا مثلنا الأعلى في المستقبل”.

كما يعرض الفيديو مشاهد لمؤثر من هولندا وقد حلق شعره بنفس القصة التي اشتهر فيها رونالدو خلال مونديال 2002، ليطلب منه النجم البرازيلي وهو يضحك أن يغيرها قبل أن يصل إلى بلاده.

وعن بدائل مدرب المنتخب البرازيلي السابق الذي استقال بعد خروج البرازيل المفاجئ من كأس العالم 2022، قال إنه يتمنى أن يكون المدرب القادم ليس برازيليًا، مثل مدرب ريال مدريد الحالي الإيطالي كارلو أنشيلوتي أو مدرب روما جوزيه مورينو أو مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا.

وتطرق إلى مقابلاته مع لاعبي المنتخب البرازيلي خلال المونديال والذين ينظرون إليه كمثل أعلى، وقال رونالدو “لم تكن مقابلة اعتيادية، لقد كان الأمر مثل الدردشة”، وأنه قد منح اللاعب ريتشارلسون لقب R9 الخاص به بشكل مؤقت.

وعن خسارة منتخبه قال “من المحزن أن تخسر البرازيل، ما قدموه أكثر من رائع”.

وأضاف “أنا أفهم اللحظة التي يمرون بها جميعهم، خاصة نيمار، والضغط والحمل الذي يتحمله، سوف يكون الإحباط مؤقتًا، نيمار سيعود بنفس الشغف المعتاد ونفس الرغبة”.