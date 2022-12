الثالثة على التوالي والثامنة بشكل عام.. الأهلي المصري يعلن مشاركته في كأس العالم للأندية بالمغرب

أعلن الأهلي، اليوم الجمعة، أنه تلقى خطابا من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يؤكد مشاركة النادي المصري في كأس العالم للأندية بالمغرب، في فبراير/ شباط المقبل.

وسيشارك الأهلي بصفته وصيف بطل أفريقيا لأن الوداد الفائز بدوري الأبطال الأفريقي، وسيعتبر صاحب الضيافة لأنه بطل الدوري المغربي أيضا.

وستكون هذه المشاركة الثالثة على التوالي للأهلي بالبطولة والثامنة بشكل عام، وحقق الأهلي المركز الثالث 3 مرات في 2006 و2021 و2022.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الفيفا أن المغرب سيستضيف البطولة، ما سمح للأهلي بالمشاركة، إذ لا تسمح القواعد بمشاركة ناديين من نفس الدولة، لذا سيكون الوداد ممثلا للبلد المضيف وليس لأفريقيا.

Confirmed ✅

The FIFA Council has announced that Morocco will host the 2022 #ClubWC! 🏆 pic.twitter.com/y6p0EBYovP

— FIFA.com (@FIFAcom) December 16, 2022