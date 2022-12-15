مراسل “الغارديان” يعلق على انتشار علم فلسطين في كل مكان بمونديال قطر (فيديو)

علق مراسل صحيفة الغارديان البريطانية مايكل صافي على انتشار العلم الفلسطيني في كل مكان بمونديال قطر 2022.

وقال في تسجيل مصور “رجعت للتو من قطر، وأينما ذهبت سواء ملاعب كأس العالم إلى الأسواق العامة، أجد الناس يحملون الأعلام الفلسطينية”.

وأضاف أنه برغم تطبيع حكومات عربية مع إسرائيل، إلا أن الشعوب العربية استغلت الحدث العالمي، لتعبر بدورها عن دعمها لفلسطين ورفضها للتطبيع.

وأشار إلى مونديال قطر” كشف لنا عن رأي الشعوب العربية حول اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل، والذي لم نكن نعرفه حتى هذا الشهر”.

وقبل يومين، قال رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القديم جبريل الرجوب إن المونديال “كشف زيف الادعاء المعادي لنا بأن القضية الفلسطينية دفنت باتفاقيات ولدت ميتة أصلًا”، في إشارة إلى اتفاقات تطبيع العلاقات مع إسرائيل التي أبرمتها دول عربية خلال السنتين الماضيتين.

وأشار الرجوب إلى أن ما شهدته فعاليات كأس العالم في قطر “شكّل صفعة لفكرة التطبيع، سواء للإسرائيليين أو للذين تماشوا معها”.

وانتشرت الأعلام الفلسطينية على المدرجات وبين الجماهير في عدد كبير من المباريات في الدوحة.

وكانت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية نشرت الأحد الفائت، تحليلًا أوضحت فيه أن “الاحتفالات المغربية بكأس العالم أثبتت أن العالم العربي بعيد كل البعد عن التطبيع مع إسرائيل”.

وقالت نتائج استطلاع للرأي أجراه المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات المسحية في الأراضي الفلسطينية إن أغلبية الجمهور الفلسطيني استعادت ثقتها بالشعوب العربية “بعد سنوات من خيبات الأمل”.