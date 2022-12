رغم الخسارة.. إشادات بأسود الأطلس من ملك المغرب وبايدن وماكرون وعمدة لندن

أشاد ملك المغرب محمد السادس بما قدمه منتخب بلاده لكرة القدم من “إنجازات متميزة” وهنأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتأهل منتخب بلاده إلى المباراة النهائية لبطولة كأس العالم في قطر.

وجاءت الإشادة بالمنتخب المغربي خلال اتصالين هاتفيين أجراهما الملك مساء الأربعاء، مع قائد المنتخب غانم سايس ومدربه وليد الركراكي، بحسب وكالة الأنباء المغربية الرسمية الخميس.

وفي نصف نهائي المونديال مساء الأربعاء، فازت فرنسا على المغرب بهدفين دون مقابل ليواجه المغرب كرواتيا السبت، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع. بينما تلعب فرنسا مع الأرجنتين في النهائي الأحد.

وأعرب الملك محمد السادس، خلال الاتصالين الهاتفيين، عن تمنياته للمنتخب بـ”كامل النجاح في اللقاءات المقبلة”.

ومشيدًا بالركراكي، قال الملك، إنه “استطاع بعد شهور قليلة فقط من توليه قيادة المنتخب الوطني من تكوين فريق من اللاعبين يتمتع بالتماسك والروح القتالية، بما مكنه من تسجيل حضور متميز في هذه التظاهرة”.

والمغرب أول منتخب عربي وأفريقي يتأهل إلى الدور نصف النهائي منذ أن انطلقت البطولة عام 1930. كما أنه ثالث منتخب من خارج أوربا وأمريكا الجنوبية يتأهل إلى المربع الذهبي بعد الولايات المتحدة عام 1930 وكوريا الجنوبية في 2002.

ووفق الوكالة الرسمية، أجرى الملك محمد السادس أيضًا اتصالًا هاتفيا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هنأه فيه بتأهل منتخب بلاده إلى نهائي المونديال.

في السياق، حصل أداء المنتخب المغربي على إشادات من الرئيسين الأمريكي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون، وكذلك عمدة لندن صادق خان الرغم من الخسارة.

ولمشاهدة المباراة مساء الأربعاء، اختصر بايدن خطابه خلال قمته مع قادة 49 دولة أفريقية في واشنطن وفق وسائل إعلام غربية.

ومشيدًا بأداء “أسود الأطلس”، غرد بايدن قائلًا “لقد كان شرفًا عظيمًا أن أشاهد المباراة إلى جانب رئيس الوزراء المغربي عزيز أخنوش. كان من الرائع مشاهدة مدى تميز هذا الفريق”.

وأرفق بايدن التغريدة بصورة يظهر فيها وهو يشاهد المباراة مع عدد من القادة الأفارقة بينهم أخنوش.

It was a great honor to watch today’s World Cup match alongside Prime Minister Akhannouch of Morocco.

No matter who you’re rooting for, it was remarkable to watch how much this team has been able to achieve. pic.twitter.com/5kC4zkT1HQ

— President Biden (@POTUS) December 14, 2022