رغم الخسارة.. إشادات بأسود الأطلس من ملك المغرب وبايدن وماكرون وعمدة لندن

أشاد ملك المغرب محمد السادس بما قدمه منتخب بلاده لكرة القدم من “إنجازات متميزة” وهنأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتأهل منتخب بلاده إلى المباراة النهائية لبطولة كأس العالم في قطر.

وجاءت الإشادة بالمنتخب المغربي خلال اتصالين هاتفيين أجراهما الملك مساء الأربعاء، مع قائد المنتخب غانم سايس ومدربه وليد الركراكي، بحسب وكالة الأنباء المغربية الرسمية الخميس.

وفي نصف نهائي المونديال مساء الأربعاء، فازت فرنسا على المغرب بهدفين دون مقابل ليواجه المغرب كرواتيا السبت، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع. بينما تلعب فرنسا مع الأرجنتين في النهائي الأحد.

وأعرب الملك محمد السادس، خلال الاتصالين الهاتفيين، عن تمنياته للمنتخب بـ”كامل النجاح في اللقاءات المقبلة”.

ومشيدًا بالركراكي، قال الملك، إنه “استطاع بعد شهور قليلة فقط من توليه قيادة المنتخب الوطني من تكوين فريق من اللاعبين يتمتع بالتماسك والروح القتالية، بما مكنه من تسجيل حضور متميز في هذه التظاهرة”.

عقب مباراة نصف نهاية كأس العالم – قطر 2022، جلالة الملك يجري اتصالا هاتفيا مع مدرب وعميد المنتخب الوطنيhttps://t.co/TxKTDBk3bH pic.twitter.com/5t55wSKPqI — Agence MAP (@MAP_Information) December 14, 2022

والمغرب أول منتخب عربي وأفريقي يتأهل إلى الدور نصف النهائي منذ أن انطلقت البطولة عام 1930. كما أنه ثالث منتخب من خارج أوربا وأمريكا الجنوبية يتأهل إلى المربع الذهبي بعد الولايات المتحدة عام 1930 وكوريا الجنوبية في 2002.

ووفق الوكالة الرسمية، أجرى الملك محمد السادس أيضًا اتصالًا هاتفيا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هنأه فيه بتأهل منتخب بلاده إلى نهائي المونديال.

كأس العالم 2022: جلالة الملك يجري اتصالا هاتفيا مع الرئيس إيمانويل ماكرون عقب مباراة فرنسا – المغربhttps://t.co/0rLtCaPA6q pic.twitter.com/yYEArQjdBZ — Agence MAP (@MAP_Information) December 15, 2022

إشادات عالمية

في السياق، حصل أداء المنتخب المغربي على إشادات من الرئيسين الأمريكي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون، وكذلك عمدة لندن صادق خان الرغم من الخسارة.

ولمشاهدة المباراة مساء الأربعاء، اختصر بايدن خطابه خلال قمته مع قادة 49 دولة أفريقية في واشنطن وفق وسائل إعلام غربية.

ومشيدًا بأداء “أسود الأطلس”، غرد بايدن قائلًا “لقد كان شرفًا عظيمًا أن أشاهد المباراة إلى جانب رئيس الوزراء المغربي عزيز أخنوش. كان من الرائع مشاهدة مدى تميز هذا الفريق”.

وأرفق بايدن التغريدة بصورة يظهر فيها وهو يشاهد المباراة مع عدد من القادة الأفارقة بينهم أخنوش.

It was a great honor to watch today’s World Cup match alongside Prime Minister Akhannouch of Morocco. No matter who you’re rooting for, it was remarkable to watch how much this team has been able to achieve. pic.twitter.com/5kC4zkT1HQ — President Biden (@POTUS) December 14, 2022

وعلى الجانب الآخر من الأطلسي، أشاد ماكرون بأداء منتخب أسود الأطلس. وكتب عبر تويتر “إلى أصدقائنا المغاربة، لكم التهنئة على هذا المشوار الجميل. لقد أحدثتم علامة في تاريخ كرة القدم”.

وأرفق ماكرون تغريدته بصورة للاعبين المغربي أشرف حكيمي والفرنسي كيليان مبابي وهما يتعانقان.

ولدعم منتخب بلاده، سافر ماكرون إلى الدوحة وشاهد المباراة من الملعب واحتفل مع “الديوك” وتوقع الفوز بالبطولة.

À nos amis marocains : félicitations pour ce beau parcours. Vous marquez l’histoire du football. pic.twitter.com/lupE7pgq0z — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 14, 2022

ومع علامة القلب والعلم المغربي، كتب عمدة لندن صادق خان على فيسبوك “لم تفوزوا بكأس العالم لكن فزتم بقلوبنا. شكرًا يا مغرب”.

كما نشر خان صورة للاعب المنتخب المغربي سفيان بوفال وهو يرقص إلى أمه عندما كان يحتفل بالتأهل التاريخي إلى الدور نصف النهائي إثر الفوز على البرتغال بهدف دون مقابل.

ورغم الخسارة، خرج مغاربة إلى الشوارع في عدد من مدن المملكة مشيدين بأداء منتخب بلادهم الذي أحدث المفاجأة في المونديال.