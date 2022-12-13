لحظة وفاة لاعب بدوري الدرجة الثالثة المصري “بلع لسانه” (فيديو)

قال نادي هلال مطروح المنافس في دوري الدرجة الثالثة المصري لكرة القدم إن لاعبه سامي سعيد القطعاني توفي، الثلاثاء، بعدما “بلع لسانه” في مباراة محلية.

ونعى عضو مجلس إدارة النادي إبراهيم أبو صندوق وفاة اللاعب، وقال للصحفيين اليوم إن اللاعب توفي على أرض الملعب بعد سقوطه أرضا وابتلاع لسانه، وفقا لوكالة رويترز.

وتوفي القطعاني أثناء مباراة هلال مطروح مع المصري بالسلوم عصر اليوم، ولم تفلح محاولات إنقاذه في أرض الملعب، ونُقل بسيارة إسعاف بعد أن لفظ أنفاسه الأخيرة.

وكان الحكم قد ألغى مباراة مطروح مع نظيره السلوم قبل 15 دقيقة من نهايتها.

ونعى وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي لاعب هلال مطروح، وأمر “بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق فى واقعة الوفاة، والتواصل مع اتحاد الكرة للوقوف على ملابسات الواقعة، والتأكد من توافر كافة عناصر تأمين اللاعبين بالمباريات في منافسات الدوري بكافة أقسامه”.

وتفاعل العديد من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي مع الحدث، ونشروا تغريدات تعزية في اللاعب.

كما قدّم مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم التعازي في وفاة اللاعب سامي.

ووفقا لمواقع مصرية، فإن القطعاني (36 عاما) مدرس تربية رياضية، وقائد فريق مطروح الموجود في الدرجة الثالثة، وهو متزوج ولديه 4 أولاد.

خالص تعازينا القلبية في وفاة اللاعب سامي سعيد القطعاني لاعب فريق مطروح#AlMasrySChttps://t.co/oLOITiMkLY pic.twitter.com/kIsFLmaE67 — Al-Masry SC (@AlMasrySC) December 13, 2022

إنا لله وإنا إليه راجعون وفاة لاعب فريق مطروح سامى سعيد ، مختنقاً نتيجة ابتلاع لسانه وتأخر إسعافه

وذلك في مباراة مطروح والسلوم اليوم

رحمه الله pic.twitter.com/9WPpzDHHfq — دموع الياسمين (@mamashafia) December 13, 2022

إنا لله وإنا إليه راجعون

وفاة اللاعب سامى سعيد القطعاني لاعب نادي مطروح أثناء مباراة فريقه ضد فريق السلوم بالقسم الثالث بعد تعرضه لبلع اللسان.. الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته يارب العالمين خالص التعازي لأسرته و أهالينا بمطروح. pic.twitter.com/TLFSdwd0jB — ابو جلال (@mgsss_galal) December 13, 2022

وفاة اللاعب سامى سعيد القطعاني لاعب نادي مطروح أثناء مباراة فريقه ضد فريق السلوم بعد تعرضه لبلع اللسان 💔😭

اللهم اغفر له وارحمه

صحيت ذكريات عبد الوهاب 😭😭😭😭 pic.twitter.com/RP3JZ5iso0 — Zěžěț ɱŏĥặɱěd (@MohamedZezet) December 13, 2022