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لحظة وفاة لاعب بدوري الدرجة الثالثة المصري “بلع لسانه” (فيديو)

سامي سعيد القطعاني لاعب نادي هلال مطروح المنافس في دوري الدرجة الثالثة المصري لكرة القدم (مواقع التواصل الاجتماعي)
13/12/2022

قال نادي هلال مطروح المنافس في دوري الدرجة الثالثة المصري لكرة القدم إن لاعبه سامي سعيد القطعاني توفي، الثلاثاء، بعدما “بلع لسانه” في مباراة محلية.

ونعى عضو مجلس إدارة النادي إبراهيم أبو صندوق وفاة اللاعب، وقال للصحفيين اليوم إن اللاعب توفي على أرض الملعب بعد سقوطه أرضا وابتلاع لسانه، وفقا لوكالة رويترز.

وتوفي القطعاني أثناء مباراة هلال مطروح مع المصري بالسلوم عصر اليوم، ولم تفلح محاولات إنقاذه في أرض الملعب، ونُقل بسيارة إسعاف بعد أن لفظ أنفاسه الأخيرة.

وكان الحكم قد ألغى مباراة مطروح مع نظيره السلوم قبل 15 دقيقة من نهايتها.

ونعى وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي لاعب هلال مطروح، وأمر “بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق فى واقعة الوفاة، والتواصل مع اتحاد الكرة للوقوف على ملابسات الواقعة، والتأكد من توافر كافة عناصر تأمين اللاعبين بالمباريات في منافسات الدوري بكافة أقسامه”.

وتفاعل العديد من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي مع الحدث، ونشروا تغريدات تعزية في اللاعب.

كما قدّم مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم التعازي في وفاة اللاعب سامي.

ووفقا لمواقع مصرية، فإن القطعاني (36 عاما) مدرس تربية رياضية، وقائد فريق مطروح الموجود في الدرجة الثالثة، وهو متزوج ولديه 4 أولاد.

 

 

 

المصدر : وكالات