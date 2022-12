على الطريقة السعودية.. مشجعو المنتخب الكرواتي يسألون: أين نيمار؟ (فيديو)

تداول ناشطون على منصات التواصل مقاطع مصوّرة تُظهر بعض مشجعي منتخب كرواتيا في مونديال قطر وهم يبحثون بطريقة فكاهية عن نيمار دا سيلفا -نجم المنتخب البرازيلي- عقب خسارة البرازيل أمام منتخب بلادهم بضربات الترجيح.

وصعد المنتخب الكرواتي إلى نصف نهائي كأس العالم قطر 2022، عقب تغلبه على البرازيل بركلات الترجيح، بعد التعادل في الوقتين الأصلي سلبيا، والتعادل في الشوطيْن الإضافييْن بهدف لكل فريق.

Quick chat with these Croats babes. They want Morocco in the final. Where was Neymar? 😂#FIFAWorldCup #EricInQatar pic.twitter.com/LgpKBjxdP0

— Eric Njiru (@EricNjiiru) December 9, 2022