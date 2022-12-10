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رياضة|قطر

على الطريقة السعودية.. مشجعو المنتخب الكرواتي يسألون: أين نيمار؟ (فيديو)

خروج غير متوقع للبرازيل من مونديال قطر
خروج غير متوقع للبرازيل من مونديال قطر (غيتي)
10/12/2022-|آخر تحديث: 10/12/202201:37 AM (مكة المكرمة)

تداول ناشطون على منصات التواصل مقاطع مصوّرة تُظهر بعض مشجعي منتخب كرواتيا في مونديال قطر وهم يبحثون بطريقة فكاهية عن نيمار دا سيلفا -نجم المنتخب البرازيلي- عقب خسارة البرازيل أمام منتخب بلادهم بضربات الترجيح.

وصعد المنتخب الكرواتي إلى نصف نهائي كأس العالم قطر 2022، عقب تغلبه على البرازيل بركلات الترجيح، بعد التعادل في الوقتين الأصلي سلبيا، والتعادل في الشوطيْن الإضافييْن بهدف لكل فريق.

وكان مشجعو المنتخب السعودي قد تساءلوا “أين ميسي؟”، وذلك عقب فوز الأخضر على راقصي التانغو خلال الدور الأول من بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022.

ثم تناقل مشجعو عدد من المنتخبات -من بينها اليابان واليابان والمكسيك والأرجنتين- السؤال نفسه.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند + مواقع التواصل