على الطريقة السعودية.. مشجعو المنتخب الكرواتي يسألون: أين نيمار؟ (فيديو)

تداول ناشطون على منصات التواصل مقاطع مصوّرة تُظهر بعض مشجعي منتخب كرواتيا في مونديال قطر وهم يبحثون بطريقة فكاهية عن نيمار دا سيلفا -نجم المنتخب البرازيلي- عقب خسارة البرازيل أمام منتخب بلادهم بضربات الترجيح.

وصعد المنتخب الكرواتي إلى نصف نهائي كأس العالم قطر 2022، عقب تغلبه على البرازيل بركلات الترجيح، بعد التعادل في الوقتين الأصلي سلبيا، والتعادل في الشوطيْن الإضافييْن بهدف لكل فريق.

Quick chat with these Croats babes. They want Morocco in the final. Where was Neymar? 😂#FIFAWorldCup #EricInQatar pic.twitter.com/LgpKBjxdP0 — Eric Njiru (@EricNjiiru) December 9, 2022

وكان مشجعو المنتخب السعودي قد تساءلوا “أين ميسي؟”، وذلك عقب فوز الأخضر على راقصي التانغو خلال الدور الأول من بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022.

ثم تناقل مشجعو عدد من المنتخبات -من بينها اليابان واليابان والمكسيك والأرجنتين- السؤال نفسه.

Así festejan los argentinos que Brasil haya quedado fuera de la copa #Qatar2022 pic.twitter.com/c3A7jgALCJ — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) December 9, 2022

تومير سافويا قائد مشجعين البرازيل ، يشرح للبرازيليين في السكن معنى اهزوجة " ميسي وينه كسرنا عينه " . – الملفت بأنه شرحها بالبورتوغيز بشكل صحيح ( quebram olho dele ) 🤣 @tomersavoia اعجوبة المونديال هذا الرجل pic.twitter.com/MJL2FC72qx — Rick Grimes (@Rick_Grimes04) November 24, 2022

الجمهور البرازيلي يردد ميسي وينه كسرنا عينه pic.twitter.com/Ht4m17tOHa — ‏🇸🇦﮼د.﮼عبدالله‌السيف 🇸🇦 (@DRabusaad) November 24, 2022