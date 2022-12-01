أسطورة البرازيل بيليه يدخل المستشفى لعلاجه من السرطان

قالت كيلي ناسيمنتو ابنة أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الأربعاء، إنه تم نقل والدها إلى المستشفى في إطار علاجه من السرطان، مضيفة أن الحالة “ليست حرجة”.

وذكرت شبكة (إي إس بي إن) البرازيلية أن بيليه أدخل إلى مستشفى ألبرت أينشتاين بسبب وجود “تورم عام”، وأنه يخضع لفحوصات عدة لإجراء تقييم أكثر تعمقًا لمشكلاته الصحية.

وكتبت كيلي منشورًا على إنستغرام “الكثير من الإشعارات في وسائل الإعلام اليوم فيما يتعلق بصحة والدي. إنه في المستشفى ينظم علاجه”.

وأضافت “الحالة ليست حرجة كما أنه لا توجد أي توقعات جديدة مزعجة. سأكون موجودة هناك استعدادًا للعام الجديد وأعد بنشر بعض الصور”.

Mensaje de la hija de Pelé en Instagram: "Amigos, los medios están enloqueciendo y quiero venir a calmar un poquito. Mi padre está internado con medicamento de forma regulada. No hay sorpresa, ni emergencia. Agradecemos mucho el cariño y el amor que ustedes le transmiten" pic.twitter.com/ogjReLDscL — Manu Heredia (@ManuHeredia21) November 30, 2022

وكان بيليه خضع في سبتمبر/أيلول 2021 لاستئصال ورم من القولون، اكتشفه الأطباء خلال إجراء فحوص طبية روتينية لأسطورة كرة القدم البرازيلي.

وبعد إجراء الجراحة، خضع بيليه للعلاج والرعاية بوحدة العناية المكثفة حيث ظل في المستشفى لمدة شهر بعد إجراء الجراحة. وبعد ذلك، تردد بيليه على المستشفى للحصول على جرعات العلاج الكيماوي.

وأثارت الحالة الصحية لبيليه القلق بشكل متكرر في السنوات الأخيرة، وخضع لجراحات عدة في الفخذ، كما كان يعاني من مشاكل في العمود الفقري والركبتين.

وتوج بيليه مع منتخب بلاده بلقب كأس العالم 3 مرات في 1958 و1962 و1970 علمًا بأنه خاض 92 مباراة دولية مع منتخب بلاده.