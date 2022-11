بايرن ميونخ يكشف تفاصيل عن إصابة ساديو ماني.. هل يغيب عن كأس العالم؟

قال دينو توبمولر المدرب المساعد لبايرن ميونيخ متصدر دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم إن الإصابة التي تعرض لها السنغالي ساديو ماني في مواجهة فيردر بريمن الثلاثاء “ليست خطيرة”، وسيكون جاهزًا لكأس العالم في قطر.

وخرج ماني بعد 20 دقيقة في الفوز 6-1 على بريمن.

وسيكون مهاجم ليفربول السابق مهمًا لآمال منتخب بلاده السنغال في كأس العالم حيث يلعب في المجموعة الأولى بجانب هولندا وقطر والإكوادور.

وأبلغ توبمولر الصحفيين “ساديو ماني تلقى ضربة في الساق أدت إلى ألم يسير في الأعصاب، الإصابة ليست خطيرة ومشاركته في كأس العالم لن تكون محل شكوك”.

Sadio Mané will miss the World Cup after picking up an injury during Bayern’s game on Tuesday, reports @lequipe 💔 pic.twitter.com/maJr8p8OMG

— B/R Football (@brfootball) November 9, 2022