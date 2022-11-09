بايرن ميونخ يكشف تفاصيل عن إصابة ساديو ماني.. هل يغيب عن كأس العالم؟

قال دينو توبمولر المدرب المساعد لبايرن ميونيخ متصدر دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم إن الإصابة التي تعرض لها السنغالي ساديو ماني في مواجهة فيردر بريمن الثلاثاء “ليست خطيرة”، وسيكون جاهزًا لكأس العالم في قطر.

وخرج ماني بعد 20 دقيقة في الفوز 6-1 على بريمن.

وسيكون مهاجم ليفربول السابق مهمًا لآمال منتخب بلاده السنغال في كأس العالم حيث يلعب في المجموعة الأولى بجانب هولندا وقطر والإكوادور.

وأبلغ توبمولر الصحفيين “ساديو ماني تلقى ضربة في الساق أدت إلى ألم يسير في الأعصاب، الإصابة ليست خطيرة ومشاركته في كأس العالم لن تكون محل شكوك”.

Sadio Mané will miss the World Cup after picking up an injury during Bayern’s game on Tuesday, reports @lequipe 💔 pic.twitter.com/maJr8p8OMG — B/R Football (@brfootball) November 9, 2022

وقال يوليان ناغلزمان مدرب بايرن إن اللاعب الفائز بجائزة أفضل لاعب أفريقي مرتين سيخضع لفحوصات.

وأضاف “لا يمكنني قول أي شيء بالتأكيد، تلقى ضربة في الساق، في مكان يمتد تأثيره إلى العضلات”.

وتابع “أعتقد أنه يجب أن يخضع لكشف بالأشعة لمعرفة مدى حجم الإصابة لأن هذا المكان يمكن أن يُكسر بسهولة، أتمنى ألا تكون إصابة خطيرة لكن لا يمكنني قول أي شيء”.

INFO L'EQUIPE. Sorti sur blessure lors de la victoire du Bayern Munich face au Werder Brême (6-1) mardi soir, le Sénégalais Sadio Mané ne disputera pas la Coupe du monde (20 novembre – 18 décembre). https://t.co/R02vL40Kxo pic.twitter.com/dNZOZxRpnx — L'ÉQUIPE (@lequipe) November 9, 2022

وكانت صحيفة ليكيف الفرنسية قالت إن الإصابة ستبعد ماني عن الملاعب لأسابيع عدة، وهو ما يحرمه من المشاركة مع منتخب بلاده في كأس العالم.

وقال مسؤول الإعلام في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تانو ديالو “أخبار مروعة لساديو ماني والسنغال وأفريقيا. إن الإصابة عشية كأس العالم هي أسوأ شيء يمكن أن يحدث للاعب كرة القدم”.

بدوره وجّه الرئيس السنغالي ماكي سال رسالة عبر تويتر إلى ماني قال فيها “ساديو، أتمنى لك الشفاء العاجل بعد إصابتك خلال مباراة بايرن-فيردر بريمن، كما أخبرتك: ساديو قلب الأسد! من كل قلبي معك بارك الله فيك”. ⁦‪

🔴A l’instant : le président sénégalais Macky Sall envoie un message à Sadio Mané : «Sadio, je te souhaite prompt rétablissement suite à ta blessure lors du match Bayern-Werder Brême. Comme je te l’ai dit: Sadio, cœur de Lion ! De tout cœur avec toi !Dieu te bénisse». #Kebetu pic.twitter.com/yv5trqs6dn — LSI AFRICA (@lsiafrica) November 9, 2022

ووصف الصحفي الإسباني مانو هيريديا ما حدث لماني بأنه “دراما” للسنغال، في حين عبّر الصحفي الرياضي ألبيرتو سييرا عن عدم استيعابه لفكرة غياب ماني عن المونديال في هذا الوقت تحديدًا.

وعلّق صحفي رياضي آخر على غياب نجم بايرن ميونخ، قائلًا: “يمثل أسود التيرانغا أفضل فرصة لنجاح القارة الأفريقية في مونديال قطر. من دون ساديو ماني ستكون البطولة صعبة على أليو سيسي -مدرب السنغال- وفريقه”.

ولم تقتصر التفاعلات مع غياب ماني على الناشطين الأجانب، وتفاعل مغردون عرب معبرين عن حزنهم ورأوا أن هذا الغياب خسارة لمنتخب بلاده، وقال الناشط السعودي عبد الوهاب القحطاني: “خسارة للسنغال وللمونديال بأكمله. بعيدًا عن مستواه ماني نجم استحق احترام وتقدير الجميع حزين من أجله”.

Ostras, menudo drama para Senegal: @lequipe confirma que Sadio Mané NO jugará el Mundial de Catar 😭😭😭 pic.twitter.com/kC2ahIlrC7 — Manu Heredia (@ManuHeredia21) November 9, 2022