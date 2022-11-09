رياضة|الأردن

شاهد: وفاة لاعب أردني بعد إصابته بأزمة قلبية خلال مباراة وفيديو يوثق لحظاته الأخيرة

لاعب المنتخب الأردني لكرة اليد، عادل بكر عطاري (مواقع التواصل)
9/11/2022-|آخر تحديث: 9/11/202212:17 PM (مكة المكرمة)

أعلن الاتحاد الأردني لكرة اليد وفاة لاعب المنتخب الوطني ونادي كفرنجة عادل بكر عطاري (36 عاما) إثر أزمة قلبية حادة أثناء مباراة مع نادي السلط، مساء يوم الاثنين، ضمن مباريات بطولة كأس الأردن.

وتداول رواد مواقع التواصل لحظة سقوط عطاري على أرضية الملعب، عقب تمريره الكرة إلى أحد زملائه، ليهرع الجميع إليه من أجل إسعافه ونقله إلى المستشفى.

وبعد ساعات من وصوله إلى المستشفى، أُعلِنت وفاة العطاري وسط حالة من الصدمة والحزن.

 

وقال الاتحاد في بيان “تنعى أسرة كرة اليد الأردنية لاعب المنتخب الوطني للرجال ونادي كفرنجة عادل بكر عطاري الذي وافته المنية صباح اليوم 7/11/2022، جراء تعرّضه لأزمة قلبية حادة أثناء مشاركته مع ناديه أمام نادي السلط في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب ضمن بطولة كأس الأردن”.

وأعلن الاتحاد تعليق جميع أنشطة كرة اليد لمدة 3 أيام حدادا على وفاة اللاعب.

من جانبه، قال رئيس نادي كفرنجة عماد فريحات لوسائل إعلام محلية “اللاعب سقط بشكل مفاجئ خلال الشوط الثاني من المباراة ليتوقف لديه القلب، الأمر الذي استدعى تدخل المسعفين من الفريقين إلى جانب تدخل مسعفين آخرين على المدرجات”، مشيرا إلى أن جهود فِرق الإسعاف نجحت في عملية إنعاش القلب لكنه عاد للتوقف مرة أخرى عند وصوله إلى المستشفى”.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند