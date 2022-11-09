شاهد: وفاة لاعب أردني بعد إصابته بأزمة قلبية خلال مباراة وفيديو يوثق لحظاته الأخيرة

أعلن الاتحاد الأردني لكرة اليد وفاة لاعب المنتخب الوطني ونادي كفرنجة عادل بكر عطاري (36 عاما) إثر أزمة قلبية حادة أثناء مباراة مع نادي السلط، مساء يوم الاثنين، ضمن مباريات بطولة كأس الأردن.

وتداول رواد مواقع التواصل لحظة سقوط عطاري على أرضية الملعب، عقب تمريره الكرة إلى أحد زملائه، ليهرع الجميع إليه من أجل إسعافه ونقله إلى المستشفى.

وبعد ساعات من وصوله إلى المستشفى، أُعلِنت وفاة العطاري وسط حالة من الصدمة والحزن.

لاعب المنتخب الوطني لكرة اليد الأردني عادل بكر عطاري يلفظ أنفاسه الأخيرة في المستشفى بعد سقوطه بالملعب، حيث سقط مغشيا عليه أثناء مباراة لصالح فريقه كفرنجة ضد فريق السلط، في بطولة كأس الأردن لكرة اليد. pic.twitter.com/8oP8djMNZZ — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) November 8, 2022

وقال الاتحاد في بيان “تنعى أسرة كرة اليد الأردنية لاعب المنتخب الوطني للرجال ونادي كفرنجة عادل بكر عطاري الذي وافته المنية صباح اليوم 7/11/2022، جراء تعرّضه لأزمة قلبية حادة أثناء مشاركته مع ناديه أمام نادي السلط في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب ضمن بطولة كأس الأردن”.

وأعلن الاتحاد تعليق جميع أنشطة كرة اليد لمدة 3 أيام حدادا على وفاة اللاعب.

من جانبه، قال رئيس نادي كفرنجة عماد فريحات لوسائل إعلام محلية “اللاعب سقط بشكل مفاجئ خلال الشوط الثاني من المباراة ليتوقف لديه القلب، الأمر الذي استدعى تدخل المسعفين من الفريقين إلى جانب تدخل مسعفين آخرين على المدرجات”، مشيرا إلى أن جهود فِرق الإسعاف نجحت في عملية إنعاش القلب لكنه عاد للتوقف مرة أخرى عند وصوله إلى المستشفى”.

"أنا لله وانا إليه راجعون"

وفاة لاعب المنتخب الأردني ونادي كفرنجة لكرة اليد عادل بكر عطاري، وذلك بعد تعرضه لإزمة قلبية داخل الملعب. 💔#الأردن pic.twitter.com/Nm3M6JV8yY — رأفت الزعبي (@7PRrKeS07WXEUtk) November 8, 2022

نتقدم بخالص مشاعر العزاء والمواساة للعائلة الرياضية وأسرة كرة اليد الأردنية بوفاة لاعب المنتخب الوطني لكرة اليد، عادل بكر عطاري، ونسأل الله العلي العظيم أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون pic.twitter.com/oliCx5WLRA — Nasser Ayman Majali ناصر ايمن المجالي (@nmajali) November 8, 2022