مواجهات نارية في ثمن نهائي دوري أبطال أوربا (فيديو)

جرت في مقر الاتحاد الأوربي لكرة القدم (يويفا)، اليوم الاثنين، مراسم قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوربا، التي أسفرت عن عدة مواجهات من العيار الثقيل.

وسيصطدم حامل اللقب ريال مدريد الإسباني مع وصيفه في النسخة الماضية ليفربول الإنجليزي في لقاء سيُحاول الأخير من خلاله الثأر لخسارته. ويلتقي بايرن ميونخ الألماني باريس سان جيرمان الفرنسي في قمة نارية تعد بالكثير من المتعة.

🔴شاهد مراسم قرعة الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا مباشرة الآن ⚽️#دوري_أبطال_أوروبا#UCLdraw https://t.co/CQsriUDR55 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 7, 2022

ووضعت القرعة فريق مانشستر سيتي الإنجليزي في اختبار سهل نسبيا أمام لايبزيغ الألماني، وجاره توتنهام هوتسبير مع بطل إيطاليا ميلان، في حين يلعب نابولي الإيطالي مع إنتراخت فرانكفورت الألماني، وبنفيكا البرتغالي مع كلوب بروج البلجيكي.

ويخوض تشلسي الإنجليزي حامل لقب النسخة قبل الأخيرة الدور ثمن النهائي أمام بوروسيا دورتموند الألماني، ويلتقي إنتر ميلان الإيطالي مع بورتو البرتغالي.

⚽️🔥 قرعة دور الـ 16 لدوري الأبطال أي مواجهة هي الأقوى؟ 🧐✍️#دوري_أبطال_أوروبا#UCLdraw pic.twitter.com/UVgVwee3Xa — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 7, 2022

واعتمد الاتحاد الأوربي في عملية سحب القرعة اعتبارات رئيسية تفرض أن يلعب المتصدر من كل مجموعة مع وصيف من مجموعة أخرى، على ألا يلتقي فريقان لعبا معا في نفس المجموعة بالدور الأول.

وكذلك تُجنب القرعة وقوع فريقين من نفس البلد في مواجهات هذا الدور.

ويقام الذهاب من دور الـ16 في 14 و15 فبراير/شباط من العام القادم، والإياب في 7 و8 آذار/مارس التالي.