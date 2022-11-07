رياضة

مواجهات نارية في ثمن نهائي دوري أبطال أوربا (فيديو)

مواجهات دور ثمن النهائي من دوري أبطال أوربا (الفرنسية)
7/11/2022-|آخر تحديث: 7/11/202203:51 PM (مكة المكرمة)

جرت في مقر الاتحاد الأوربي لكرة القدم (يويفا)، اليوم الاثنين، مراسم قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوربا، التي أسفرت عن عدة مواجهات من العيار الثقيل.

وسيصطدم حامل اللقب ريال مدريد الإسباني مع وصيفه في النسخة الماضية ليفربول الإنجليزي في لقاء سيُحاول الأخير من خلاله الثأر لخسارته. ويلتقي بايرن ميونخ الألماني باريس سان جيرمان الفرنسي في قمة نارية تعد بالكثير من المتعة.

ووضعت القرعة فريق مانشستر سيتي الإنجليزي في اختبار سهل نسبيا أمام لايبزيغ الألماني، وجاره توتنهام هوتسبير مع بطل إيطاليا ميلان، في حين يلعب نابولي الإيطالي مع إنتراخت فرانكفورت الألماني، وبنفيكا البرتغالي مع كلوب بروج البلجيكي.

ويخوض تشلسي الإنجليزي حامل لقب النسخة قبل الأخيرة الدور ثمن النهائي أمام بوروسيا دورتموند الألماني، ويلتقي إنتر ميلان الإيطالي مع بورتو البرتغالي.

واعتمد الاتحاد الأوربي في عملية سحب القرعة اعتبارات رئيسية تفرض أن يلعب المتصدر من كل مجموعة مع وصيف من مجموعة أخرى، على ألا يلتقي فريقان لعبا معا في نفس المجموعة بالدور الأول.

وكذلك تُجنب القرعة وقوع فريقين من نفس البلد في مواجهات هذا الدور.

ويقام الذهاب من دور الـ16 في 14 و15 فبراير/شباط من العام القادم، والإياب في 7 و8 آذار/مارس التالي.

المصدر : وكالات