الظهور الأخير.. بيكيه يودع برشلونة بالدموع (فيديو)

شهد ملعب كامب نو، السبت، مباراة مفعمة بالعواطف عرفت الظهور الأخير للمدافع المخضرم جيرار بيكيه، بعد إعلان اعتزاله لعب كرة القدم.

واستمتع برشلونة بالفوز 2-0 على ألميريا بفضل هدفي عثمان ديمبلي وفرينكي دي يونغ في الشوط الثاني، ويتصدر برشلونة الآن جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 34 نقطة من 13 مباراة متقدما بنقطتين على غريمه ريال مدريد حامل اللقب الذي يزور رايو فايكانو غدا الاثنين.

ونفدت التذاكر في كامب نو في مناسبة كانت تدور بالكامل حول بيكيه، إذ ارتدى لاعبو برشلونة قمصانا تحمل عبارة “3 إلى الأبد” باللغة الكتالونية في إشارة إلى رقم المدافع الشهير.

وبدأ بيكيه (35 عاما) اللقاء وهو يحمل شارة قيادة برشلونة الذي حصل معه على 30 لقبا منها 3 ألقاب بدوري أبطال أوربا و8 بالدوري الإسباني.

Wear the legendary No. 3 — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 6, 2022

وظهر بيكيه بأداء جيد، وكان يمكنه التسجيل في الشوط الأول من ضربتي رأس بعد ركلتين ركنيتين بالقفز أمام دفاع ألميريا الذي سدد كرة واحدة على مرمى مضيفه خلال اللقاء. وغادر الملعب في الدقيقة 83 وسط دموعه وتصفيق حار من 92 ألف مشجع، في أكبر حضور جماهيري بالملعب هذا الموسم، لتوديع أسطورة النادي.

وقذف اللاعبون بيكيه في الهواء في نهاية المباراة، وألقى خطابا مؤثرا أمام الجماهير العاشقة، وقال “بعد علاقة من الحب الشديد والشغف، أعتقد أن الوقت حان لمنح أنفسنا مساحة للانفصال”.

وأضاف “أنا واثق من أنني سأعود إلى هنا في المستقبل، هذا ليس وداعا، قلت ذلك بالفعل عندما كنت أبلغ 16 عاما حين انتقلت إلى مانشستر يونايتد ثم عدت، كما يقول أجدادي: ولدت هنا وسأموت هنا. يعيش برشلونة”.

وانضم بيكيه إلى أكاديمية برشلونة عندما كان في العاشرة من عمره، وترك النادي مراهقا ليلتحق بيونايتد الذي بدأ معه مسيرته الاحترافية في 2004.

وخاض موسما واحدا على سبيل الإعارة إلى ريال سرقسطة، وعاد إلى أولد ترافورد وكان ضمن التشكيلة الفائزة بثنائية دوري أبطال أوربا والدوري الإنجليزي الممتاز في 2007-2008، قبل الرجوع إلى برشلونة في نهاية الموسم.

وبعد 15 موسما في كامب نو، أصبح في المركز الخامس بترتيب أكثر اللاعبين مشاركة بتاريخ النادي الإسباني برصيد 667 مباراة، خلف ليونيل ميسي (778) وتشابي هرنانديز (767) وسيرغيو بوسكيتس (694) وأندريس إنيستا (674).

ويُعَد بيكيه من أبرز قلوب الدفاع في جيله، وحصد 36 لقبا في مسيرة امتدت 18 عاما، تتضمن كأس العالم وبطولة أوربا مع منتخب إسبانيا.