بهدف نظيف.. أرسنال يفوز على تشيلسي ويستعيد صدارة الـ”بريميرليغ” (فيديو)

حسم أرسنال “ديربي لندن” لصالحه بفوزه على جاره تشيلسي بهدف دون مقابل، اليوم الأحد، على أرض ملعب “ستامفورد بريدج”، ضمن الجولة 15 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “بريميرليغ”.

وأظهر “الغانرز” رغبة أكبر من جاره “البلوز” للتسجيل، وكان الأكثر محاولة وتسديدًا على المرمى مع استحواذه على الكرة بنسبة أفضل، في شوط أول ظل أبيض النتيجة حتى الدقيقة الأخيرة.

مع بداية الشوط الثاني رفع أرسنال نسقه الهجومي إلى أن نجح في الوصول إلى شباك تشيلسي من ركلة زاوية نفذها بوكايو ساكا، لتمر الكرة من أمام الجميع قبل أن تجد قدم المدافع البرازيلي غابرييل ماغاليس الذي تابعها داخل المرمى في الدقيقة 63.

عقب الهدف حاول تشيلسي على استحياء تعديل الكفة غير أن أرسنال بقي الطرف الأكثر ثباتًا، وأنهى اللقاء بانتصار هو الثالث تواليًا في الديربي اللندني.

ورفع أرسنال رصيده إلى 34 نقطة، واستعاد صدارة الترتيب من مانشستر سيتي، فيما تكبد تشيلسي خسارته الثانية تواليًا، وظل رصيده متوقفًا عند 21 نقطة ليتراجع إلى المركز السابع.