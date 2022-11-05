بـ10 لاعبين.. هالاند يقود سيتي إلى الفوز على فولهام بالدوري الإنجليزي (فيديو)

قاد إيرلنغ هالاند فريقه مانشستر سيتي إلى الفوز على فولهام 2-1، اليوم السبت، في الجولة 15 من الدوري الإنجليزي، بعد أن سجّل المهاجم النرويجي هدفا من ضربة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وتقدّم مانشستر سيتي في الدقيقة 16 بهدف سجّله جوليو ألفاريز، وفي الدقيقة 24 ألغى الحكم هدفا لسيتي بداعي التسلل.

وفي الدقيقة 25، احتسب الحكم ركلة جزاء بعدما عرقل جواو كانسيلو لاعب فولهام هاري ويلسون داخل منطقة الجزاء، ليشهر الحكم بعدها البطاقة الحمراء لكانسيلو.

وتعادل فولهام من ضربة الجزاء التي سددها أندريس بيريرا في الدقيقة 28.

وفي الدقيقة 74، سجّل هالاند -الذي شارك في الدقيقة 63 من المباراة- هدفا لسيتي، لكن الحكم ألغاه بداعي تسلل النرويجي.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع، سجّل هالاند الهدف الثاني لسيتي من ركلة جزاء بعد عرقلة كيفين دي بروين داخل منطقة الجزاء.

وبهذا الفوز، رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 32 نقطة من 13 مباراة في صدارة الترتيب، بفارق نقطة عن أرسنال الذي خاض 12 مباراة وسيلعب الأحد مع تشلسي.

وتوقف رصيد فولهام عند 19 نقطة في المركز الثامن.

كما رفع هالاند رصيد أهدافه في الدوري الإنجليزي لهذا الموسم إلى 18 هدفا.

وجلس الهداف هالاند على مقاعد البدلاء بعد الغياب عن آخر مباراتين بسبب الإصابة.